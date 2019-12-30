Hematoloji hastaları "ÇABA"larını resimle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı servisinde yatan hastaların yaptığı resimler "ÇABA" isimli "Karma Resim Sergisi"nde buluştu.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Sergi Salonu'nda sergilenen resimler İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Nalçacı ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Tufan Tükek, böyle bir resim sergisini ilk defa yaptıklarını belirterek, "Hastaların 1-2 yıl gibi uzun hastane yatışları gerekiyor. Moral ve motivasyon için tavsiye ediyoruz. Sergi nedeniyle çok mutlu oldular. Bir sonraki grup için de serginin açılması örnek olur. Diğer kanser hastalarından daha uzun süreç gerekiyor. Ekibin bu sürede hastayla iyi ilişki kurması gerekiyor. Bu hastalarda kemik iliği vericisine ihtiyaç duyuluyor. Herkes kemik iliği bankalarına gidip verici olmak için kayıt yaptırabilir." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Tükek, "Bu süreç içerisinde hastalarımız böyle bir vakit doldurmak isteyerek çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. 4 hastanın yaptığı resimlerle böyle bir sergi açılışı yaptık." diye konuştu.