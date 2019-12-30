Mynet Trend
  4. Hematoloji hastaları "ÇABA"larını resimle buluşturdu

Hematoloji hastaları "ÇABA"larını resimle buluşturdu

AA AA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: - "Hastaların 1-2 yıl gibi uzun hastane yatışları gerekiyor. Moral ve motivasyon için tavsiye ediyoruz. Sergi nedeniyle çok mutlu oldular"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı servisinde yatan hastaların yaptığı resimler "ÇABA" isimli "Karma Resim Sergisi"nde buluştu.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Sergi Salonu'nda sergilenen resimler İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Nalçacı ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Tufan Tükek, böyle bir resim sergisini ilk defa yaptıklarını belirterek, "Hastaların 1-2 yıl gibi uzun hastane yatışları gerekiyor. Moral ve motivasyon için tavsiye ediyoruz. Sergi nedeniyle çok mutlu oldular. Bir sonraki grup için de serginin açılması örnek olur. Diğer kanser hastalarından daha uzun süreç gerekiyor. Ekibin bu sürede hastayla iyi ilişki kurması gerekiyor. Bu hastalarda kemik iliği vericisine ihtiyaç duyuluyor. Herkes kemik iliği bankalarına gidip verici olmak için kayıt yaptırabilir." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Tükek, "Bu süreç içerisinde hastalarımız böyle bir vakit doldurmak isteyerek çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. 4 hastanın yaptığı resimlerle böyle bir sergi açılışı yaptık." diye konuştu.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı Uzm. Dr. Metban Mastanzade de tamamı lösemi hastalarının yaptıkları resimlerden oluşan bir sergi yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bu hastaların genellikle 3-6 ay yatışları devam ediyor. İlaç komplikasyonları nedeniyle odalarından çıkamadıkları çok gün oluyor. Bu süreçte ilgi alanları konusunda destekliyoruz. Bir kısmı resim yapıyordu. Bu yaptıkları resimleri sergilemek istedik." şeklinde konuştu.

Sergide resmi sergilenen hastalardan Ayşe Durukan ise "O kadar çok kendinizle baş başa kalıyorsunuz ki bir şekilde hayata tutunmanız gerekiyor. Bu süreçte bize resim umut oldu. Aklımıza kötü şeylerin gelmesine engel olmak için resim yaptık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Kırmızı et kalp krizi riskini artıyorKırmızı et kalp krizi riskini artıyor
Yeni yıl sofranız hastalıklara kapı aralamasınYeni yıl sofranız hastalıklara kapı aralamasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
resim sergisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Şengör'den çok konuşulacak sözler: En cahil Türkler...

Şengör'den çok konuşulacak sözler: En cahil Türkler...

İstanbul için kar açıklaması!

İstanbul için kar açıklaması!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
J-Plasma nedir? Vücut şekillendirmede yeni yöntem

Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girin

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

PRP gerçekten her eklem hastalığına deva olabilir mi?

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.