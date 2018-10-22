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Hemoroid nedir? Hemoroid nedenleri nelerdir? Hemoroid tedavisi nasıl olur? Hemoroid nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

Hemoroid kişilerde gündelik hayatı etkileyen ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir rahatsızlıktır. Hemoroid nedenleri kişilere göre farklılık göstermektedir. Ancak hemoroid çözümü olmayan hastalıklardan değildir. Yeme ile yakından ilişkili olduğu düşünülen hemoroid sorunu operasyonlarla ortadan kaldırılmaktadır. Hemoroid tedavisi sayesinde kişiler kısa sürede iyileşip eski yaşam kalitesini yakalayabilirler. Peki hemoroid tedavisi nasıl gerçekleşmektedir?

Hemoroid nedir? Hemoroid nedenleri nelerdir? Hemoroid tedavisi nasıl olur? Hemoroid nasıl geçer?

Türkiye’de en sık görülen hastalıklardan biri olan hemoroid, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Makat bölgesinde ortaya çıkması sebebiyle, toplumda “gizlenen sağlık problemleri” arasında yer alan hemoroid, erken evrede fark edildiğinde basit müdahalelerle tedavi edilebilirken, gizlendiği için ilerleyerek cerrahi işlem gerektirecek hale gelebiliyor. Hastalığın beslenme alışkanlıkları ile de doğrudan ilişkisi bulunuyor. Bu nedenle tedavide gıdalar da önemli bir yer tutuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroid ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

EVRE İLERLEDİKÇE TEDAVİ SÜRECİ ZORLAŞIR

Hemoroid, iç ve dış olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Dış hemoroidler yaygın olarak uzun süre oturarak çalışanlarda görülürken, asıl tedavi gerektiren ve büyük abdest tutma gibi yaşam kalitesi için çok önemli olan fonksiyonları gerçekleştiren iç hemoroidlerdir. Hastalık 4 evrede incelenir ve her evrenin tedavisi farklıdır. Birinci evrede sadece kanama belirtisi görülürken, diğer evrelerde gittikçe şişen kitle ortaya çıkar. Birinci ve ikinci evre hemoroidler çok mecbur kalmadıkça ameliyat gerektirmez. İlaç tedavisi ve diyet programı ile kontrol altına alınabilir. Üçüncü ve dördüncü evre hemoroidler ise ameliyat aşamasına gelmiş kabul edilir. Hastalığın tanısı konulduğu sırada eğer üçüncü evre söz konusuysa, ilerlemeden ameliyatı yapmak gerekir. Çünkü dördüncü evrede ameliyat, hem hasta konforu hem de işlemin istenilen şekilde sonuçlanması adına zorlu bir süreç olabilir. hemoroidin tamamen alınması gerekebildiğinden, ilerleyen dönemlerde o bölgede darlık ya da yaşlılık döneminde büyük abdest ya da gaz kaçırma gibi sorunlar görülebilir.

8 DAKİKALIK BİR İŞLEMLE NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ MÜMKÜN

Hemoroid tanısı mümkün olan en erken evrede konulduğunda, “longo işlemi” denilen ve ortalama 8-10 dakika süren uygulama ile hasta konforu sağlanabilir. Bu işlem; ağrısız, hemoroid alınmadan ve hemoroide giden ana akım damarların bir kısmının kesilerek yapılmasıdır. İşlem tek kullanımlık teknolojik aletlerle gerçekleştirilir ve ameliyat izi oluşmaz. Kadınlar, anatomik yapıları nedeniyle işlem sonrasında daha az ağrı sorunu yaşar. Ancak 25-35 yaş arası erkek hastalarda birkaç gün süren rahatsızlık hissi oluşabilir. Bir diğer yöntem olan “doppler”, genel anestezi altında yapılan ve bulunduğu bölgeden dışarı taşan hemoroidlerin yukarı toplanması esasına dayanır. Longo yöntemiyle karşılaştırıldığında 45 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Cerrahiler sonrası antibiyotik tedavileri uygulanır, kabızlık riskine karşı sulu gıdalar tüketilmesi önerilir. Sonrasında hasta normal yaşama dönebilir.

HEMOROİD İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Beslenme alışkanlığıyla yakından ilişkili olan hemoroid, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok fazla kırmızı et tüketimi nedeniyle yaygın olarak görülmektedir.

Acının kendisi hemoroide yol açmaz ancak hemoroidal hastalığa yakalanmış insanlarda çok acı yemek o bölgeyi tahriş eder.

Gebelerde en büyük sıkıntılardan biri hemoroiddir. Bebeğin kafası pelvis bölgesine girdiğinde kirli kanın dönüşümünü bloke eder ve gebelerde hemoroidler şişer. Doğumdan sonra büyük bir kısmı iyileşir ancak bazı durumlarda gebelik sonrası iyileşmeyen hemoroidler için ameliyat gerekir.

Kronik kabızlığı olan insanlarda çok görülür.

Hemoroid oluşumunda genetik faktörler de çok etkilidir. Aileden gelen yapısal yatkınlık olabilir.

Dış hemoroidler genelde çok oturarak çalışan; ofis çalışanları, taksi şoförleri, bankacılarda çok görülür.

Sıcak ya da soğuk oturma banyoları hemoroid tedavisinde tavsiye edilmektedir. Ancak buzlu soğuk su banyosu uzun süre yapılamayacağından genellikle sıcak oturma banyosu önerilir. İç hemoroid için oturma banyoları yararlı olabilir ancak dış hemoroidde hiçbir etkisi olmaz.

Hemoroidin iyileşmesinde beslenme tarzı çok önemlidir. Lifli ve zeytinyağı ağırlıklı gıdalar tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Günde en az 2,3 litre su tüketimi de önemlidir.

Kadınlarda pelvik taban düşüklüğü yüzünden, erkeklere oranlar daha fazla hemoroid görülmektedir.

Hemoroid belirtileri başka hastalıklarla karıştırılabilir. Bu nedenle kanama şikayetleri önemsenmeli ve kişide rektum ya da kalın bağırsak kanseri gibi hastalıkların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü bazen hastada hem hemoroid hem rektum tümörü aynı anda görülebilir.

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