Henüz çocukken kaçırılan Steven Stayner’in inanılmaz kurtuluş hikayesi filmlere konu oldu

Steven Gregory, 18 Nisan 1965 yılında Kaliforniya’da doğdu. Beş çocuğun üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Üç kız kardeşi ve Cary adında bir ağabeyi vardı. 2002 yılında Cary, 1999 yılında dört kadını öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. 4 Aralık 1972 tarihinde henüz 7 yaşındayken Steven Stayner, Kenneth Parnell ve suç ortağı Ervin Murphy tarafından kaçırıldı ve uzak bir yerde alıkonuldu. Kenneth aynı zamanda küçük çocuğu, ailesinin bakacak çok fazla çocuğu olduğu için kendisine evlatlık verildiğini söyleyerek kandırdı. Steven’ın adını da Dennis Parnell olarak değiştirip okula kayıt bile yaptırdı. Eline birçok kez fırsat geçmesine rağmen Steven kaçmayı hiç düşünmedi çünkü ailesinin onu evlatlık verdiğine inanmıştı.

Steven ergenlik çağına girdiğinde Dennis Parnell, kaçırılacak daha küçük bir çocuk aramaya başladı. Parnell daha önceki yıllarda da Stayner’ı çocukları kaçırmak için kullanmıştı. Ancak Steven bütün kaçırma planlarında başarısız olmuştu. Dennis Parnell ve suç ortağı Timothy White isminde bir başka çocuğu kaçırdı. Küçük çocuğun sıkıntısından kısmen motive olan Stayner, çocuğu ailesine iade etmeye karar verdi.