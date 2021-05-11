Henüz çocukken kaçırılan Steven Stayner’in inanılmaz kurtuluş hikayesi filmlere konu oldu

Steven Gregory, 18 Nisan 1965 yılında Kaliforniya’da doğdu. Beş çocuğun üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Üç kız kardeşi ve Cary adında bir ağabeyi vardı. 2002 yılında Cary, 1999 yılında dört kadını öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. 4 Aralık 1972 tarihinde henüz 7 yaşındayken Steven Stayner, Kenneth Parnell ve suç ortağı Ervin Murphy tarafından kaçırıldı ve uzak bir yerde alıkonuldu. Kenneth aynı zamanda küçük çocuğu, ailesinin bakacak çok fazla çocuğu olduğu için kendisine evlatlık verildiğini söyleyerek kandırdı. Steven’ın adını da Dennis Parnell olarak değiştirip okula kayıt bile yaptırdı. Eline birçok kez fırsat geçmesine rağmen Steven kaçmayı hiç düşünmedi çünkü ailesinin onu evlatlık verdiğine inanmıştı.
Steven ergenlik çağına girdiğinde Dennis Parnell, kaçırılacak daha küçük bir çocuk aramaya başladı. Parnell daha önceki yıllarda da Stayner’ı çocukları kaçırmak için kullanmıştı. Ancak Steven bütün kaçırma planlarında başarısız olmuştu. Dennis Parnell ve suç ortağı Timothy White isminde bir başka çocuğu kaçırdı. Küçük çocuğun sıkıntısından kısmen motive olan Stayner, çocuğu ailesine iade etmeye karar verdi.
1 Mart 1980 tarihinde Parnell gece güvenlik işleriyle uğraştığı sırada Stayner yanına White’ı da alarak kaçmayı başardı. White ev adresini bulamayınca polise sığınmaya karar verdi. Stayner’ı da gözaltına alan polisler ilk sorguda çocukların gerçek hikayesini ortaya çıkarttı. 2 Mart 1980 tarihinde Parnell, her iki çocuğu da kaçırma şüphesinden tutuklandı. O gün her iki çocukta ailesiyle yeniden bir araya geldi. 1981'de Parnell, iki ayrı davada White ve Stayner'ı kaçırmaktan yargılandı ve mahkum edildi. Yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak beş yıl askerlik yaptıktan sonra şartlı tahliye edildi.
Stayner, ailesiyle buluştuğunda 14 yaşındaydı. Aile evine bir türlü uyum sağlayamadığı için kaçmayı tercih etti. Kısa bir süre psikolojik destek aldı ve Parnell'den maruz kaldığı cinsel istismarın tüm ayrıntılarını açıklamayı reddetti.
1985 yılında Stayner, John Edmondson ile evlendi ve bu evliliğinden iki çocukları oldu. Çocuk kaçırma ve istismar suçlarıyla mücadele etmek için sayısız röportaj verdi. Ölümünden hemen önce İsa Mesih Son Zaman Azizler Kilisesi'ne katıldı. 16 Eylül 1989 yılında, çalıştığı pizzacıdan evine dönerken motorsikleti bir arabayla çarpıştı. Yaşadığı kafa travmasından sonra hayatını kaybetti. Daha sonra Steven’ın hikayesi “I Know My First Name Is Steven” isimli bir filme ilham oldu.
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