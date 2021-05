Henüz çocukken kaçırılan Steven Stayner’in inanılmaz kurtuluş hikayesi filmlere konu oldu

1 Mart 1980 tarihinde Parnell gece güvenlik işleriyle uğraştığı sırada Stayner yanına White’ı da alarak kaçmayı başardı. White ev adresini bulamayınca polise sığınmaya karar verdi. Stayner’ı da gözaltına alan polisler ilk sorguda çocukların gerçek hikayesini ortaya çıkarttı. 2 Mart 1980 tarihinde Parnell, her iki çocuğu da kaçırma şüphesinden tutuklandı. O gün her iki çocukta ailesiyle yeniden bir araya geldi. 1981'de Parnell, iki ayrı davada White ve Stayner'ı kaçırmaktan yargılandı ve mahkum edildi. Yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak beş yıl askerlik yaptıktan sonra şartlı tahliye edildi.

Stayner, ailesiyle buluştuğunda 14 yaşındaydı. Aile evine bir türlü uyum sağlayamadığı için kaçmayı tercih etti. Kısa bir süre psikolojik destek aldı ve Parnell'den maruz kaldığı cinsel istismarın tüm ayrıntılarını açıklamayı reddetti.

1985 yılında Stayner, John Edmondson ile evlendi ve bu evliliğinden iki çocukları oldu. Çocuk kaçırma ve istismar suçlarıyla mücadele etmek için sayısız röportaj verdi. Ölümünden hemen önce İsa Mesih Son Zaman Azizler Kilisesi'ne katıldı. 16 Eylül 1989 yılında, çalıştığı pizzacıdan evine dönerken motorsikleti bir arabayla çarpıştı. Yaşadığı kafa travmasından sonra hayatını kaybetti. Daha sonra Steven’ın hikayesi “I Know My First Name Is Steven” isimli bir filme ilham oldu.