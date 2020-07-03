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Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes daha genç görünmek ve cildini taze tutmak ister. Ancak ünlüler bu işin sırrını çözmüş gibi görünüyor. Bizler gün gün yaşlanırken onlar yıllara meydan okuyor gibi hep aynı kalıyorlar, değil mi? Birçoğumuz onların bu kusursuz görünümlerin estetik tedaviler ve masraflı ilaçların sonucu olduğunu düşünüyor. Ancak birçok ünlünün açıklamaları bunun doğal yollarla da gerçekleşeceği yönünde.

Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Peki bu ebedi gençliğin sırları ne? İşte ünlülerin genç kalabilmek için uyguladığı yöntemler!

ALKOL SİGARA VE KAFEİNDEN UZAK DURUN!

Bu üçlünün sağlığımıza nasıl zarar verdiğinin üzerinde durmamıza elbette gerek yok. 50 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 53 yaşındaki Mary-Louise Parker, Marie Claire ve oyuncu Elizabeth Banks gençliğin yolunun bu gibi şeyleri tüketmemek olduğunu söylüyorlar. Zaten yapılan bir araştırma, sigara ve ağır alkol kullanımının DNA'yı değiştirdiğini ve erken yaşlanmaya yol açtığını açıklıyor.

BOL BOL SU

Jenniffer Aniston ve America Ferrera ise yaşlanmamak için yaptıklarını basitçe açıklıyor: Su tüketmek! Su içmenin cildi yenilediğini ve nem seviyesini arttırdığını biliyoruz. Ama bunun yanında yüzümüzün ışıl ışıl parlaması için harika bir yol!

UYKU

Ünlülerin tahmin ettiğimizden daha tempolu ve gürültülü hayatları var. Bu yüzden uyku onlar için ilk sırada geliyor. Christina Aguilera ve Jennifer Lopez de günde en az 8 saat uyuduğunu söylüyor.

SIKI ANTRENMANLAR

50'lerine merdiven dayamış olan Gwyneth Paltrow ve Keanu Reeves de çok kuvvetli egzersizlerle çalıştıklarını söylüyor.

STRESSİZ POZİTİF BİR YAŞAM

Dünyadaki tüm insanlar strese maruz kalır, hatta onsuz bir yaşam neredeyse imkansızdır. Ama 44 yaşındaki Gabrielle Union, gün içerisinde kendisini strese sokabilecek en ufak şeyden bile uzak durduğunu açıkladı.

MEYVE VE SEBZE AĞIRLIKLI ÖĞÜNLER

Meyve ve sebze yemek sağlıklı bir beden isteyen herkes için çok önemli. Ama bazı ünlüler genç kalmanın buradan geçtiğini vurguluyor. Natalie Portman, Jared Leto, Ellen DeGeneres, Leonardo Di Caprio ve Beyonce gibi görünüşlerine hayran kaldığımız bu isimler vegan ya da vejeteryan olmanın meyvesini aldıklarını gösteriyorlar.

GÜNEŞTEN UZAK DURUYORLAR!

Nicole Kidman da yaşı 50'yi geçmiş ünlülerden. Porselen tenini korumak için zorunda kalmadıkça güneşe çıkmıyormuş. Güneş ışınlarında bulunan ultraviyole ışınları deri yaşlanmasına yol açıyor. Bu yüzden her gün yüzünüzde güneş koruyucu kullanmanızı öneriyoruz.

İYİ GENLER

Gabrielle Union da taze cildin anahtarının bir kısmının kişisel alışkanlıklar olduğunu söylüyor. Ancak bunda genetik yapının da etkisini inkar etmiyor. Ancak kalıtımsal etkenler yaşlanmanın asıl sorumlusu değil. Uzmanlar dengeli beslenen, alkol, sigara ve mamullerinden uzak duran bir kişinin, bu konuda yanlış kararlar veren tek yumurta ikizinden daha genç görüneceğini söylüyor.

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