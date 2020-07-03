Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Peki bu ebedi gençliğin sırları ne? İşte ünlülerin genç kalabilmek için uyguladığı yöntemler!

ALKOL SİGARA VE KAFEİNDEN UZAK DURUN!

Bu üçlünün sağlığımıza nasıl zarar verdiğinin üzerinde durmamıza elbette gerek yok. 50 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 53 yaşındaki Mary-Louise Parker, Marie Claire ve oyuncu Elizabeth Banks gençliğin yolunun bu gibi şeyleri tüketmemek olduğunu söylüyorlar. Zaten yapılan bir araştırma, sigara ve ağır alkol kullanımının DNA'yı değiştirdiğini ve erken yaşlanmaya yol açtığını açıklıyor.

BOL BOL SU

Jenniffer Aniston ve America Ferrera ise yaşlanmamak için yaptıklarını basitçe açıklıyor: Su tüketmek! Su içmenin cildi yenilediğini ve nem seviyesini arttırdığını biliyoruz. Ama bunun yanında yüzümüzün ışıl ışıl parlaması için harika bir yol!

UYKU

Ünlülerin tahmin ettiğimizden daha tempolu ve gürültülü hayatları var. Bu yüzden uyku onlar için ilk sırada geliyor. Christina Aguilera ve Jennifer Lopez de günde en az 8 saat uyuduğunu söylüyor.

SIKI ANTRENMANLAR

50'lerine merdiven dayamış olan Gwyneth Paltrow ve Keanu Reeves de çok kuvvetli egzersizlerle çalıştıklarını söylüyor.