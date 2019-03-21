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Hepsi kamyon kasasından çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Erzincan'da polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonun kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler daha sonra polislerce çağrılan minibüslere konularak kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait spor salonuna götürüldü.

Hayvan sevkiyatında kullanılan kamyonun kasasında 68'i Afganistan ve 4'ü Pakistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Taner B'nin kullandığı 04 D 4820 plakalı kamyonu durdurdu.
Yasa dışı yollardan İran'dan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri iddiasıyla kamyon sürücüsü ile araçtaki İsa Y. ile Mehmet K. gözaltına alındı.
Günlerdir aç olan yabancı uyruklulara polislerce çorba ve ekmek ikram edildi.
Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Afganistan uyruklu Hidayet Pakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran üzerinden Türkiye'ye girdiklerini belirterek, "Bizi İstanbul'a kadar götürmeleri karşılığında kişi başına 2 bin liraya anlaştık, bu parayı İstanbul'a vardığımızda bize aracılık yapanların oradaki adamlarına verecektik ancak polis bizi durdurdu. Allah Türk polislerinden razı olsun, bize çorba ve ekmek verdiler." diye konuştu.
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Erzincan göçmen

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