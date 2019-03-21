Hepsi kamyon kasasından çıktı

Afganistan uyruklu Hidayet Pakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran üzerinden Türkiye'ye girdiklerini belirterek, "Bizi İstanbul'a kadar götürmeleri karşılığında kişi başına 2 bin liraya anlaştık, bu parayı İstanbul'a vardığımızda bize aracılık yapanların oradaki adamlarına verecektik ancak polis bizi durdurdu. Allah Türk polislerinden razı olsun, bize çorba ve ekmek verdiler." diye konuştu.