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Her gün, herkes bu yanlışı yapıyor! Hemen çıkarın onu oradan

10.03.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu insan için popüler bir teknoloji haline gelen kablosuz kulaklıklar, kablolu kulaklıklara nazaran sağlık için daha büyük risk teşkil ediyor. İster spor salonuna götürün ister telefona cevap vermek için kullanın, kablolu kulaklıklara karşı büyük bir alternatif olan kablosuz kulaklıklar son yıllarda çok tercih edilen aksesuarlardan biri haline geldi. Doktorlar, kablosuz kulaklık kullanıcılarını uyarıyor.

Her gün, herkes bu yanlışı yapıyor! Hemen çıkarın onu oradan

Kablosuz kulaklık kullanmak çoğu insan için rutin bir hale geldi. Kablolu kulaklıklara karşı kullanım kolaylığı yüzünden avantajlı halde olan kablosuz kulaklıklar nereye giderseniz gidin kulağınızın içinde size eşlik edebilir.

Uzmanlar kulak içine takılan tomurcukların artan popülaritesinin aynı zamanda kötü enfeksiyonlarda da artış anlamına geldiği konusunda uyarıyorlar. Özellikle çocuklar arasında çok yaygın olan kulak enfeksiyonları son yıllarda yetişkinler arasında da yayılmaya başladı.

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SEMPTOMLAR ÇOK HIZLI GELİŞİYOR

Uzmanlar, birçok hastanın ağrı ve bazı durumlarda kulaklarından sıvı gelmesi gibi sorunlar yaşadığını belirtti. Kulak enfeksiyonuyla ilgili semptomlar çok hızlı gelişiyor. Kulak içinde ağrı, baskı ve sıvı gelmesi tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Bu şikayetlerle doktora başvuranların büyük çoğunluğunun kablosuz kulaklık taktığı öne sürüldü. Kulak Burun Boğaz doktorları uzun süre kulak içi kulaklık takmanın egzama ve kulak enfeksiyonu gibi sorunlara neden olabileceğini söyledi.

KABLOSUZ KULAKLIKLA SPOR YAPARKEN DİKKAT

KBB uzmanları kulak ağrısı şikayetiyle gelenlerin bir çoğunun tomurcuklu kulak içi kulaklığı kullandığını belirtirken, bunların arasındaki en yoğun kalabalık ise kulaklıkla spor yapanlar olduğu belirtildi. Ter, kir ve havadan toplanan tozun kulaklıkta birikmesi sonucu kullanıcılarının kolaylıkla enfeksiyon kapabileceğinin altını çiziyor. Uzmanlar, kulağa biraz hava girmesi için herkesin kulak içi kulaklıklarını her saat en az beş dakika, sürekli kullanıyorsanız, çıkarmasını tavsiye ediyor.

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Kulak enfeksiyonu veya kulakla ilgili başka hastalıkların sağlığınızı tehdit etmesini istemiyorsanız hem kulak içi kulaklığınızı hem de kulaklığı muhafaza ettiğiniz kutuyu her gün temizlemelisiniz.


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