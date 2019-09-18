'Her gün rimel sürmenin nasıl bir zararı olabilir?' diye düşünüyorsanız mutlaka okuyun

Haftada bir ya da iki kez rimel kullanımının bir zararı yok ancak çok sık rimel kullanmak oldukça zararlı. Bununla birlikte birçok kadın rimel satın alırken son kullanma tarihlerine bakmadan alıyor ve bir rimeli tarihi geçmiş olsa bile oldukça uzun süre kullanıyor.

Dermatolog Dr. Alexis Granite'e göre sürekli rimel kullanmak iltihaplanmaya ve enfeksiyona hatta kirpiklerinizi kaybetme noktasına bile götürüyor.

KİRPİK KAYBI

Alexis, 'uyumadan önce göz makyajını çok iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Çıkarılamayan herhangi bir ürün gözenekleri tıkayabilir bu da enfeksiyon ve iltihaplanmaya yol açabilir. Göz kapaklarının etrafındaki iltihaplanma da kirpik kaybına neden olabilir' diyor.

TAHRİŞ

Optometrist Ceri Smith-Jaynes de her gün rimel sürmenin ciddi enfeksiyona ve gözyaşı tabakasına (gözümüzün yüzeyini örterek onu ıslak tutan tabaka) zarar verebileceğini söylüyor. Ve ekliyor: 'Genel olarak, göz çevresine uygulanan kozmetikler birkaç dakika içinde göze geçebilir. Bazı maskaralar liflidir ve bu bazı kişilerde tahriş yapar ve gözyaşı kaplamasını bozar. Bu gözyaşı tabakası bozulursa, gözyaşı daha çabuk buharlaşır ve göz kurur, yine tahrişe neden olur. Maskaradaki koruyuculara rağmen, nihayetinde şişenin cildinizde doğal olarak yaşayan bakterilerle kirlenme olasılığı yüksektir. Yapılan bir çalışmada test edilen maskara şişelerinin yüzde 30'unun sadece üç aylık kullanımdan sonra bakteri bulaşmasına sahip olduğunu ortaya çıktı.