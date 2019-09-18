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'Her gün rimel sürmenin nasıl bir zararı olabilir?' diye düşünüyorsanız mutlaka okuyun

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

Tarihi eski Mısır'a 4 bin yıl önceye dayanan rimel kullanımı günümüzde de kadınların vazgeçilmez kozmetik malzemesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Birçok kadının makyaj çantasında önemli bir yer tutan rimel uzmanlara göre oldukça zararlı.

'Her gün rimel sürmenin nasıl bir zararı olabilir?' diye düşünüyorsanız mutlaka okuyun

Haftada bir ya da iki kez rimel kullanımının bir zararı yok ancak çok sık rimel kullanmak oldukça zararlı. Bununla birlikte birçok kadın rimel satın alırken son kullanma tarihlerine bakmadan alıyor ve bir rimeli tarihi geçmiş olsa bile oldukça uzun süre kullanıyor.

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Dermatolog Dr. Alexis Granite'e göre sürekli rimel kullanmak iltihaplanmaya ve enfeksiyona hatta kirpiklerinizi kaybetme noktasına bile götürüyor.

KİRPİK KAYBI

Alexis, 'uyumadan önce göz makyajını çok iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Çıkarılamayan herhangi bir ürün gözenekleri tıkayabilir bu da enfeksiyon ve iltihaplanmaya yol açabilir. Göz kapaklarının etrafındaki iltihaplanma da kirpik kaybına neden olabilir' diyor.

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TAHRİŞ

Optometrist Ceri Smith-Jaynes de her gün rimel sürmenin ciddi enfeksiyona ve gözyaşı tabakasına (gözümüzün yüzeyini örterek onu ıslak tutan tabaka) zarar verebileceğini söylüyor. Ve ekliyor: 'Genel olarak, göz çevresine uygulanan kozmetikler birkaç dakika içinde göze geçebilir. Bazı maskaralar liflidir ve bu bazı kişilerde tahriş yapar ve gözyaşı kaplamasını bozar. Bu gözyaşı tabakası bozulursa, gözyaşı daha çabuk buharlaşır ve göz kurur, yine tahrişe neden olur. Maskaradaki koruyuculara rağmen, nihayetinde şişenin cildinizde doğal olarak yaşayan bakterilerle kirlenme olasılığı yüksektir. Yapılan bir çalışmada test edilen maskara şişelerinin yüzde 30'unun sadece üç aylık kullanımdan sonra bakteri bulaşmasına sahip olduğunu ortaya çıktı.

DEMODEKS AKARLARI

Demodeks akarları (memelilerin saç köklerinde veya yakınında yaşayan küçük canlılar). Maskarayı inceltmek için su eklemek veya maskaranızı başkalarıyla paylaşmak demodeks adı verilen akarların oluşmasına neden olabilir. Bu bakteriler çok fazla sayıya ulaştığında enfeksiyon olasılığı daha fazladır. Şişe üzerindeki kullanım simgesine mutlaka dikkat edin. Rimellerinizin üzerinde yer alan 3M veya 6M ifadesi (3 ay veya 6 ay) kullanabileceğinizi işaret ediyor.

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Korneanın enfeksiyon alması çok nadirdir ancak rimelinizi hareket halindeyken sürmek elinizin kayması durumunda korneanıza da zarar verebilir.

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