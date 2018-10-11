Her kadının bilmesi gerekiyor! İşte iç çamaşırı giymenin kuralları

ŞEFFAF BLUZ KURALLARI

Bluzunuzla aynı tonda bir sütyen seçmelisiniz. Geçmişte, siyah sütyen ve beyaz bluz moda oldu ama şimdi korkunç görünüyor. Desenli olmayan bej bir sütyen giymek daha iyidir. Eğer bluzunuz çok ince ise, sütyeninizi dantel sütyenle değiştirebilirsiniz. Bu renk çok fark edilebilir olduğundan beyaz iç çamaşırı giymekten kaçının.

SÜTYEN KURALLARI

Bütün stilistler bu ana kuralı savunur: Sütyen görünmez olmalıdır. İlk olarak, sütyeninizin ve giysilerinizin yapıldığı malzemelerin dokularına dikkat etmeniz gerekir. Eğer dar kıyafetlerden hoşlanıyorsanız, pürüzsüz” bir sütyen seçmeniz önerilir.

TAYT KURALLARI

Taytlar sizİN daha şık görünmenizi sağlayabilir. Ancak uygun tayt seçmezseniz, tüm görünüşü mahvedebilir. O yüzden kıyfetinizle örtüşen tayt giymelisiniz. Ofiste, siyah ve kahverengi gibi nötr renkler seçmeli, bir parti içinse desenli ve baskılı taytları tercih edebilirsiniz.

ÇORAP KURALLARI

Yaz aylarında, çoraplar iş yerinde kıyafet kurallarına uymak zorunda olan kadınlara gerçekten yardımcı oluyor. Garip durumlardan kaçınmak için, zarif ve çekici görünmenize yardımcı olacak bazı kuralları bilmelisiniz. Hemşire üniforması giyiyorsanız veya düğündeki iç çamaşırınızın bir parçasıysa, beyaz çoraplar iyi görünebilir. Diğer durumlarda, nötr renkler seçmek daha iyidir. Fazla kilodan muzdaripseniz, kilonun görünümünü en aza indirmek istiyorsanız desenli çorap giymemelisiniz.