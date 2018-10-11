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Her kadının bilmesi gerekiyor! İşte iç çamaşırı giymenin kuralları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

İç çamaşırlarımız vücut kusurlarını saklamak konusunda harika bir iş çıkartabilir. Ancak, doğru boyutu veya stili seçmeyi başaramazsanız, görünüşünüzü de bozabilir. Güzel ve zarif bir görünüm yaratmak istiyorsanız, şimdi anlatacağımız bu kurallara uymalısınız. İşte muhteşem görünmenize yardımcı olacak iç çamaşırı kuralları.

Her kadının bilmesi gerekiyor! İşte iç çamaşırı giymenin kuralları

ŞEFFAF BLUZ KURALLARI

1

Bluzunuzla aynı tonda bir sütyen seçmelisiniz. Geçmişte, siyah sütyen ve beyaz bluz moda oldu ama şimdi korkunç görünüyor. Desenli olmayan bej bir sütyen giymek daha iyidir. Eğer bluzunuz çok ince ise, sütyeninizi dantel sütyenle değiştirebilirsiniz. Bu renk çok fark edilebilir olduğundan beyaz iç çamaşırı giymekten kaçının.

SÜTYEN KURALLARI

2

Bütün stilistler bu ana kuralı savunur: Sütyen görünmez olmalıdır. İlk olarak, sütyeninizin ve giysilerinizin yapıldığı malzemelerin dokularına dikkat etmeniz gerekir. Eğer dar kıyafetlerden hoşlanıyorsanız, pürüzsüz” bir sütyen seçmeniz önerilir.

TAYT KURALLARI

3

Taytlar sizİN daha şık görünmenizi sağlayabilir. Ancak uygun tayt seçmezseniz, tüm görünüşü mahvedebilir. O yüzden kıyfetinizle örtüşen tayt giymelisiniz. Ofiste, siyah ve kahverengi gibi nötr renkler seçmeli, bir parti içinse desenli ve baskılı taytları tercih edebilirsiniz.

ÇORAP KURALLARI

4

Yaz aylarında, çoraplar iş yerinde kıyafet kurallarına uymak zorunda olan kadınlara gerçekten yardımcı oluyor. Garip durumlardan kaçınmak için, zarif ve çekici görünmenize yardımcı olacak bazı kuralları bilmelisiniz. Hemşire üniforması giyiyorsanız veya düğündeki iç çamaşırınızın bir parçasıysa, beyaz çoraplar iyi görünebilir. Diğer durumlarda, nötr renkler seçmek daha iyidir. Fazla kilodan muzdaripseniz, kilonun görünümünü en aza indirmek istiyorsanız desenli çorap giymemelisiniz.

KÜLOT KURALLARI

5

Külot seçiminizin görüntünüzde hiç bir rol oynamadığını düşünebilirsiniz ama külot çizgileri inanılmaz görününtünüzü bozabilir. Külotlarınızın boyutu ve şekli çoğunlukla kalçanızın şekline bağlıdır. İç çamaşırınızın ve giysilerinizin dokusu eşleşmelidir. Örneğin, ince kumaştan yapılmış bir ürün giyerseniz, benzer bir malzemeden yapılmış külot giymelisiniz. Külot izlerinin görünmemesi için yüksek belli ve dikişsiz olanları tercih etmelisiniz.

BRALETTE SÜTYEN KURALLARI

6

Bralette sütyenler tel ve kalıp sütyenler gibi değildir. İç çamaşırı ya da dış giyiö için kullanabilirsiniz. Brallete, şekli itibariyle küçük göğüsleri olan kadınlarda daha güzel duruyor. Bu sütyenleri yüksek belli pantolon veya etekle tamamlamak daha iyidir.

Sizce iç çamaşırında herhangi bir kural olmalı mı?

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