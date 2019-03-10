"Her oy Türkiye'nin kaderini belirleyecek"

CHP'li belediyelerde vatandaşlara karşı herhangi bir ayrım yapılmadığını ve bundan sonra da yapılmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kepez'de 80 ilden vatandaşımız var, bunları nasıl ayıracaksın. Bunlar bizim vatandaşımız. Ayrılık gayrılık bizim kitabımızda yok. Herkesi kucaklayacağız. Mücadeleyi böyle yaparsak, birlikte olursak, beraber mücadele edersek Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız." diye konuştu.

AK Parti'nin 17 yıldır tek başına iktidarda olduğunu ve Türkiye'yi yönettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 17 yılda istedikleri kanunları çıkardıklarını, istedikleri kararları aldıklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Kepez ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara seslendi. CHP'li belediye başkanlarının herkesi kucakladığını ve her mahalleye eşit hizmet götüreceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan da sandığa gittiklerinde ellerini vicdanına koyup öyle oy kullanmalarını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vereceğiniz her oy, Türkiye'nin kaderini belirleyecektir, demokrasiyi güçlendirecektir, işsizliğin olmadığı bir Türkiye demektir, beraber, birlikte, kardeşçe yaşamak demektir. O nedenle sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, kendilerinin hangi partiye oy verirlerse versin tüm vatandaşı başlarının tacı yaptıklarını söyledi.

- "Bay Kemal olmak kolay değil"

Kendisinin ülkenin sorunlarını dile getirdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dünyanın sorununu dile getiriyorum. Beyefendi diyor ki 'Bay Kemal konuşuyor.' Bay Kemal konuşacak tabii, ne yapacak Bay Kemal? Bay Kemal olmak kolay değil, Bay Kemal olmak için namuslu adam olacaksın, hırsız olmayacaksın, vatandaş arasında ayrımcılık yapmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Ülkücülere seslenen Kılıçdaroğlu, "Kendi silah fabrikasını yabancı orduya satanlara milliyetçi denilmez. Milliyetçi, ordusuna, bayrağına sahip çıkan demektir." dedi.

AK Parti'ye oy verenlerden de 17 yılda yapılanları değerlendirmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkan adaylarının hizmet yapmak için göreve talip olduklarını kaydetti.

Vatandaşlara 31 Mart'a sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Vereceğiniz her oy çok değerlidir. Vereceğiniz her oy, Türkiye'nin kaderini belirleyecektir, demokrasiyi güçlendirecektir, işsizliğin olmadığı bir Türkiye demektir, beraber, birlikte, kardeşçe yaşamak demektir. O nedenle sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

