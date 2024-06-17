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  4. Afra Saraçoğlu, Selçuk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu... Bu tuzağa dikkat! Ünlülerin seslerini ve yüzlerini kopyalıyorlar: Uzman isimlerden uyarı

Afra Saraçoğlu, Selçuk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu... Bu tuzağa dikkat! Ünlülerin seslerini ve yüzlerini kopyalıyorlar: Uzman isimlerden uyarı

17.06.2024 21:41
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Dolandırıcılar artık insanları tuzaklarına düşürmek için yapay zekayı kullanıyor. Uzman isimlerden yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmekte özellikle ünlü isimlerin görüntü ve seslerini yapay zeka yardımıyla klonlayarak sahte reklamlarda kullanıyor.

Afra Saraçoğlu, Selçuk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu... Bu tuzağa dikkat! Ünlülerin seslerini ve yüzlerini kopyalıyorlar: Uzman isimlerden uyarı

Yapay zekanın gelişmesiyle dolandırıcılar da yeni yöntemler kullanmaya başladı. Son dönemlerde ise bu teknoloji kullanılarak devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntüleri taklit edilebiliyor. Dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak sesini taklit ettikleri kişiler üzerinden gerçek dışı içerikler oluşturuyor. Tanıdığı kişilere güvenen vatandaşlar ise üretilen reklamlarda gördükleri bağlantılara tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. Sosyal medya platformlarında kullanılan sahte içerikler ile dolandırıcılar vatandaşları sahte haber sitelerine yönlendiriyor.

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"MANİPÜLATİF İÇERİKLER ÜRETİLİYOR"

Erdem Cırık, son dönemde sosyal medyada sahte içeriklerin arttığını ve kullanıcıları dolandırmak amacıyla yaygın şekilde kullanıldığını ifade ederek, "Araştırmalarımızda, sosyal medyada açtığımız sahte hesaplarla 90'dan fazla sahte reklam tespit ettik. Bu reklamlarda, devlet adamları ve ünlülerin resimleri, videoları ve seslerinin yapay zeka ile klonlandığını gördük" dedi.

Reklamlara tıklayan kullanıcıların sahte haber sitelerine yönlendirildiğini belirten Cırık, "Bu sitelerde manipülatif içerikler üretiliyor. Örneğin, birisinin yüksek kazanç sağladığına dair sahte haberler yapılıyor ve kullanıcılar bu içeriklere inanarak dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar" şeklinde konuştu.

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Cırık, sahte içeriklerin yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu ve bu nedenle gerçeğe çok yakın göründüğünü dile getirerek, "Bu içeriklere tıklayan kullanıcılar, gerçek bir haber okuduklarını sanıyorlar ve en sonunda karşılarına çıkan formları dolduruyorlar. Bu formları dolduran kullanıcıların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor" dedi.

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"AMAÇ KULLANICILARIN GÜVENİNİ KAZANMAK"

Sahte reklamlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ, Ekrem İmamoğlu, CZN Burak gibi tanınmış kişilerin görsellerinin kullanıldığını belirten Cırık, "Genelde sosyal medyada popüler olan kişilerin görüntüleri kullanılarak, kullanıcıların güveni kazanılıyor" ifadelerini kullandı.

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Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden sürekli uyarılarda bulunduğunu belirten Cırık, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Reklama tıkladığınızda, URL yapısını kontrol edin. Gerçek haber sitelerinin isimlerini kullanamıyorlar, bu yüzden sahte linklerle sahte bilgiler sunuyorlar" dedi. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zor olduğunu aktaran Cırık, "Ancak dikkatli bir incelemeyle, yapay zekanın robotik yapısının farkına varılabilir" şeklinde konuştu.

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık yapay zeka
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