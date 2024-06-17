30 yerinden bıçaklanarak vahşice katledildi! 15 yaşındaki Hacer'in ölümünde kahreden mesaj detayı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde tartıştığı eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) tarafından 30 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in (15) cenazesi adli tıp kurumundan teslim alındı. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in, U.E.Y. ile babasının evinde buluşmak için bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı, Çetinalp'in annesine en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attıktan yaklaşık 3 saat sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı.

BABASININ EVİNDE BULUŞTU

Olay, 15 Haziran akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp ile eski erkek arkadaşı U.E.Y., Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDI

İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

BARIŞMAYI REDDETMİŞ

U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp'in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın ardından Çetinalp'in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.

Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç., U.E.Y. ile kızı Çetinalp'in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.

ANNESİNE MESAJ ATMIŞ

Hacer Çağla Çetinalp'in, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in babasının evine giderken babaannesinin kendisi için bıraktığı bayram harçlığını alma bahanesiyle evden ayrıldığı belirtildi. İ.U.Ç.'nin, evinde buluşturduğu kızı ile U.E.Y.'nin bir süre yanında durup, daha sonra konuşabilmeleri için dışarıya çıktığı ifade edildi. Çetinalp'in annesi Kaya'ya en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attığı daha sonra kızına ulaşamayan Kaya'nın eski eşi İ.U.Ç.'ye haber verdiği kaydedildi.

ANNESİ GÖRÜŞMESİNİ YASAKLAMIŞ

Dışarıdan eve dönen baba İ.U.Ç.'nin saat 19.30 sıralarında kızının cesedini bulduğu yönünde Kaya'yı aradığı belirtildi. Çetinalp'in 2 yıldır görüştüğü U.E.Y.'nin olumsuz davranışlar sergilediği, bu durumdan etkilenen Çetinalp'in psikolojik destek aldığı ve annesi Kaya'nın kızının U.E.Y. ile görüşmesini yasakladığı ifade edildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





