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Kayseri'de zabıtalarla tartışıp kendini asmaya kalkmıştı! Yürek yakan açıklamalar: "Hırsızlık mı yapayım?"

17.06.2024 19:30
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Kayseri'nin Talas ilçesinde dün kurulan kurban pazarında sakatat ve et toplamak için alana gelen 45 yaşındaki Ali B., zabıtalarla tartıştıktan sonra kendisini elektrik direğine bağladığı asmaya çalışmıştı. Korkunç olay saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülenirken Ali B., çevredekiler tarafından kurtarılıp bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürülmüştü. Ali B. bugün taburcu oldu ve açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de zabıtalarla tartışıp kendini asmaya kalkmıştı! Yürek yakan açıklamalar: "Hırsızlık mı yapayım?"

Kayseri'de dün korkunç bir olay yaşandı. Eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı. Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali B.’nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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YÜREK YAKAN AÇIKLAMALAR

Yaşanan olay sonrası hastaneden taburcu olan Ali B.'nin ifadeleri yürekleri yaktı.

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"Sadece mumbar toplamak amacımız vardı, kimseden et isteyemiyoruz. Sadece mumbar toplayıp evimize götürecektik. Beni çıkardılar, eşimi çıkardılar, kadınları çıkardılar, oturacak yer yok. Bir anda ağlamaya başladım, götüreceğimiz bir mumbar. Ben 15 saniyeliğine kendimi astım, benim yerimde siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Ben ne yapayım hırsızlık mı yapayım, cep mi çalayım?"

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kurban
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