Her satırı ayrı bir vahşet! Karısına ve kayınvalidesine saldırdı...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 28 yaşındaki yaşındaki Andrey Demskiy isimli adam ailevi mesele diyerek karısına, kayınvalidesine ve 1 yaşındaki oğluna saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri aile evinde Demskiy'i cansız bedenini vermeyi reddettiği oğluyla birlikte buldu.

CAN HAVLİYLE KAÇTILAR

Sacramento İlçe Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, Demskiy'in saldırısı üzerine eş ve kayınvalide can havliyle kaçmayı başardı. Ancak 1 yaşındaki oğlu Micah Demskiy babasıyla birlikte evde kaldı. Polisler olay yerine geldiğinde 28 yaşındaki Andrey Demskiy teslim olmayı reddetti. Polisler evin içine zorla girdiklerinde ise yatak odasında korkunç bir şekilde kesilmiş bir çocuk başı gördüler.

ANINDA TUTUKLANDI

Demskiy tutuklandı ve cinayet, ağır bedensel yaralanmaya yol açabilecek güç kullanarak saldırı ve birlikte yaşadığı kişinin eşine bedensel zarar verme suçlamasıyla yargılandı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken 28 yaşındaki Andrey Demskiy'in Salı günü yeniden mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.