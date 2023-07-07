Her satırı korkunç! Karısını öldüren koca beyninden kendisine yemek yaptı... Yetmedi kafatasını kül tablası olarak kullandı

Meksika’nın Peubla şehrinde 5 çocuk annesi Maria Montserrat Animas Montiel kocası Alvaro tarafından canice katledildi. Şeytanın kendisine suçu işlemesi gerektiğini söylediğini ifade eden Alvaro, karısının cansız bedenini parçalara ayırdıktan sonra üvey kızının kendisini görerek polise haber vermesi üzerine yakalandı. Alvaro’nun cansız bedene ait parçaların bir kısmını evin içinde tuttuğu diğer bir kısmını ise çöpe attığı ifade edildi.

“PALA, KESKİ VE ÇEKİÇLE DOĞRADI”

Kurbanın annesi Maria Alicia Montiel Serran yerel basına, “Kızımı pala, keski ve çekiçle doğradı. Parçalara ayırdığını ve bir bavulun içine koyarak vadiden attığını söyledi. Alvaro içki ve uyuşturucu bağımlısıydı ve sık sık karısına şiddet uyguluyordu. Onu parçalara ayırdı ve şimdi adalet bekliyorum. Tek istediğim şey kızımı ona yakışır bir şekilde son yolculuğuna uğurlamak” dedi.