Her yerde 6 yaşındaki çocuğu arıyorlardı! Küçük kızın cansız bedeni timsahın midesinden çıkartıldı... "Diş ve kemik kalıntıları..."

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik'in nehirde yüzerken kaybolmasının ardından bölgede günlerdir arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Çalışmalar kapsamında nehirde bulunan iki timsah yakalandı. Timsahları kıyıya çekmek için ekipler römorkör ve vinç kullanmak zorunda kaldı.

Tatau bölge polis şefi yardımcısı Komiser Jame Reis basına yaptığı açıklamasında, "Timsahlardan birinin midesinde insan dişleri, kemikler ve bir avuç dolusu madeni para bulundu" dedi.

İnsan kalıntıları analiz için Malezya Kimya Departmanı'ndaki adli laboratuvarlara gönderildi. Yapılan incelemelere ilişkin raporlandırma henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.