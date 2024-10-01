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  4. Her yerde 6 yaşındaki çocuğu arıyorlardı! Küçük kızın cansız bedeni timsahın midesinden çıkartıldı... "Diş ve kemik kalıntıları..."

Her yerde 6 yaşındaki çocuğu arıyorlardı! Küçük kızın cansız bedeni timsahın midesinden çıkartıldı... "Diş ve kemik kalıntıları..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 16:51
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Malezya'da bir nehirde yüzerken bir timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik cansız bedenine ait kalıntılar bir timsahın midesinde bulundu. Günlerdir devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sonucunda iki timsah yakalandı ve timsahlardan birinin midesi açıldığında insan kalıntıları bulundu.

Her yerde 6 yaşındaki çocuğu arıyorlardı! Küçük kızın cansız bedeni timsahın midesinden çıkartıldı... "Diş ve kemik kalıntıları..."

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik'in nehirde yüzerken kaybolmasının ardından bölgede günlerdir arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Çalışmalar kapsamında nehirde bulunan iki timsah yakalandı. Timsahları kıyıya çekmek için ekipler römorkör ve vinç kullanmak zorunda kaldı.

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Tatau bölge polis şefi yardımcısı Komiser Jame Reis basına yaptığı açıklamasında, "Timsahlardan birinin midesinde insan dişleri, kemikler ve bir avuç dolusu madeni para bulundu" dedi.

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İnsan kalıntıları analiz için Malezya Kimya Departmanı'ndaki adli laboratuvarlara gönderildi. Yapılan incelemelere ilişkin raporlandırma henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya timsah
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