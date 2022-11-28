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Her şey bu belirtiyle başlıyor: Görmezden gelmeyin! Tehlikeli hastalığı erken teşhis edin

28.11.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kolesterol 'Sessiz Katil' olarak biliniyor. Tedavi edilmeyen yüksek kolesterol hayati riskleri artırıyor. Kalp krizi ve felce neden olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar kolesterolün fazla ilerlemeden erken teşhis etmenizin sağlığınız için büyük önem taşıdığını belirtiyor. Toplumda birçok kişi kolesterolün erken belirtilerini bilmiyor.

Her şey bu belirtiyle başlıyor: Görmezden gelmeyin! Tehlikeli hastalığı erken teşhis edin

Yüksek kolesterol, zararlı alışkanlıklar ve düzensiz yaşam biçimi nedeniyle her geçen gün görülme sıklığı artan hastalıklar arasında bulunuyor. Yüksek kolesterolü ilk aşamada fark etmek bu hastalığın yol açtığı tehlikeleri azaltıyor. Yüksek kolesterol ilk evrelerde sessizce ilerlese de bu aşamada dikkatli olmak hastalığı tespit etmenizi sağlayabilir.

KASLAR OKSİJEN ALAMAMAYA BAŞLAR

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Yüksek kolesterolün doğası gereği, kan damarlarının içinde birikerek plaklar oluşturur. Bu plaklar damarlardaki kan akışını kısıtlar. Kan akışındaki bu tıkanıklık nedeniyle birçok kas yeterli oksijen alamayınca bu bölgelerde ağrılar başlar. Kaslar fiziksel bir aktiviteye dahil olduğunda ağrı şiddetlenir.

İLK ETKİ KALÇA AĞRILARIYLA BAŞLIYOR

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Uzmanların çeşitli sağlık raporlarında belirttiği gibi, muhtemelen ilk etkilenen kaslardan biri kalça kaslarıdır. Yüksek kolesterolü olan birçok kişi, daha önce kalça bölgesinde korkunç bir ağrı hissettiklerini söylüyor.

TAM OLARAK ANLAŞILMIYOR

Kalça bölgesindeki ağrının genellikle iskelet yapısındaki veya kemikteki problemlerle ilişkili olduğu varsayılır ve sıklıkla artrit gibi kemikle ilgili problemler nedeniyle görülür. Bununla birlikte, kalça kasları ve kolesterol arasındaki bağlantı, genel insanlar tarafından tam olarak anlaşılamamıştır.

KALÇA, BACAK VE AYAK AĞRILARINA DİKKAT

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Sağlık raporları, kolesterol birikimi nedeniyle kan akışı sınırlandığında ortaya çıkan periferik arter hastalığının veya PAD'nin kalçaları, bacakları ve ayakları etkilediğini göstermektedir. Minimum fiziksel aktivite ile bile kalçalarda aşırı ağrı, bir doktora görünmeniz gerektiğinin ilk göstergesidir. Bu ağrı yürüyüş sırasında bile tetiklenebilir. Ağrı popo, uyluk ve baldır bölgesine yayılabilir.

CİLT RENGİNDE DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLEBİLİR

Ağrının şiddeti ve yayılımı, kolesterol düzeyine ve plak oluşumu nedeniyle kan akışının engellendiği bölgelere bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Genellikle bu ağrı istirahatle geçer, ancak fiziksel egzersiz sırasında tekrar ortaya çıkar. PAD'nin diğer belirtileri, cilt renginde değişiklik veya tırnak renginde değişiklik gibi bacaklarda ve ayaklarda değişiklikler olabilir.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN DİĞER BELİRTİLERİ

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Ağırlıklı olarak alt ekstremitelerde görülen yüksek kolesterol ile ilişkili diğer belirtiler şunlardır: bacaklardaki tüylerin dökülmesi, bacaklarda uyuşma, kırılgan ayak tırnakları, ayaklarda iyileşmeyen ülserler, bacaklarda soluk renk değişikliği, parlak cilt, erkeklerde erektil disfonksiyon ve küçülme.

YÜKSEK KOLESTEROLDEN UZAK DURMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

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Yüksek kolesterolü yükselten şeyleri tüketmekten kaçının. Kek ve bisküvi, etli börek, sosis, yağlı et gibi besinlerden, palm yağı, krema, sert peynir ve tereyağı içeren besinlerden uzak durulmalıdır.

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