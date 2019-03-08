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Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Eminönü Arabalı Vapur İskelesi'nde meydana gelen olay çevredeki vatandaşların yardımıyla can kaybı olmadan atlatıldı. Arabalı vapura gitmek için beklerken bir anda aracını hareket ettiren sürücü dubaları aşarak denize düştü.

Aracın denize düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameradaki görüntülerde araçtaki 1'i çocuk, 2 kişinin nasıl kurtarıldığına dair görüntüler de yer aldı.

Aracın denize uçma anı kamerada

Olay, saat 19.15 Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü, bir anda aracını hareket ettirdi. Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak araçla denize uçtu.
Çevredeki iki genç denize atlayarak batmakta olan araçtan çekip bir çocuğu kurtarırken, sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı belirtildi.
Olay yerine polis, sağlık, deniz polisi, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan 1'i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi dalgıçları araçta yaptıkları araştırmada başka kimsenin olmadığını belirledi
Dalgıçların bağladığı iple vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Araç çekiciye bağlanarak polis otoparkına götürüldü. Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, çocuğun kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Görüntülerde, bir gencin batmakta olan araçtan çocuğu çekip aldığı, daha sonra denize atlayan başka bir gencin ondan çocuğu alıp kıyıya çıkardığı görülüyor.
Öte yandan aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla gelen aracın doğrudan denize doğru gittiği görülüyor. Hız kesmeyen araç denize uçuyor. (DHA)
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Eminönü Kaza araba deniz

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