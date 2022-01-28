Her şeyini her an yanında taşımak isteyenlere geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Cüzdandan makyaj malzemelerine, parfümden not defterine kadar pek çok eşyayı her an yanında isteyenlerden misiniz? O halde geniş hacimli bir kol çantasına ihtiyacınız var. Peki, hem kombinlerinize çok yakışacak hem geniş boyutlarıyla sizi memnun edecek modelleri incelemek ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise birbirinden şık, kullanışlı ve geniş iç hacimli en güzel çanta modellerini listelediğimiz yazımızı inceleyebilir; beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Şık duruşu ile NUBILY Kol Çantası

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Şık ve geniş kol çantası araştırmamızda ilk tavsiyemiz olan NUBILY Kol Çantası'nın geniş iç hacmi sayesinde laptopunuzu bile içine sığdırabilirsiniz. PU deri ve polyester iç astardan üretilen çanta, su geçirmez. Bu sayede yağmurlu günlerde eşyalarınızın ıslanmasını önler. Fermuarlı bölmeleri ve dolgulu cepleri, eşyalarınızı güvenle taşımanıza yardım eder. Alt kısımda bulunan 5 metal perçin, çantanın zeminini sağlamlaştırarak aşınmasına ve yırtılmasına mani olur. 4 ana bölüm sayesinde eşyalarınız çantanın içinde düzenli bir şekilde durur. Böylece aradığınız eşyayı kolayca bulabilirsiniz. Kol boyunu kendinize göre ayarlayabileceğiniz çantayı elinizde de rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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2. Geniş iç kapasitesi ile Addax Kapitoneli Çanta

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Addax Kapitoneli Çanta, 45 x 35 x 13 cm boyutlarında bir ürün. Kapitoneli desenleri ile beğeni kazanan ürünün geniş iç hacmi sayesinde eşyalarınızı yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Fermuarlı iç cep, anahtar ve akıllı telefonunuzu koymak için alan oluşturur. Böylece çantanın içinde anahtar ve telefon arama derdinden kurtulursunuz. Siyah rengi ile her kombine uyum sağlayan çantanın fermuarlı ağız kısmı, kolayca açılıp kapanabilir. Sağlam materyallerden üretilen çanta, uzun süreli kullanım ömrü sunar.

3. Yumuşak dokusu ile Luwwe Bag's Kol Çantası

Araştırmamızda bir diğer önerimiz olan Luwwe Bag's Kol Çantası; 36 x 27 x 14 cm boyutlarında bir seçenek. Yumuşak suni deriden üretilen çanta, sağlam yapısı ile uzun süre size eşlik eder. Salaş tarzı sevenlerin bayılacağı çanta, iki taraflı kullanım için uygun. Ürünün bir yüzü nubuk, diğer yüzü ise süet görünümlü. Çanta, geniş iç hacmi sayesinde eşyalarınızı kolayca içine sığdırmanızı sağlar. Ağız kısmı fermuarla kapanan çanta, eşyalarınızın düşmesini önler. Ürünün askı kısmını boyunuza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Ürünü hem kol hem el çantası olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. İster casual kombinlerde ister özel günlerde kullanabileceğiniz NICOLE & DORIS Çanta

35 x 32 x 12 cm boyutundaki NICOLE & DORIS Çanta, geniş iç kapasitesi ile eşyalarınız için yeterli alanı oluşturur. PU suni deri kumaştan üretilen çanta, retro tarzı ile tüm gözleri üzerinde toplar. Pürüzsüz yüzeyi ile hoş bir görünüm sunan ürüne metal detayları şık bir hava katar. Polyester astarlı çanta, iç ceplerinin yanı sıra arka ve ön kısmındaki iki ayrı gözle ekstra alan sağlar. Boyunuza uygun olarak ayarlayabileceğiniz kol boyu ile rahat bir kullanım sunar. Ürünü ister casual kombinlerinizde ister özel günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Şık tasarımıyla BAIGIO Çanta

Hem geniş hem güzel bir çanta arayanların dikkatine! Sıradaki önerimiz ilginizi çekebilir. PU deriden üretilen BAIGIO Çanta, yumuşak yapısı ile konforlu bir kullanım sunar. Aşınmaya karşı direnç gösteren çantayı sağlam tasarımı sayesinde uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. 32 cm x 18 cm x 40 cm boyutundaki ürün, geniş iç hacmi ile eşyalarınız için gereken alanı sağlar. Pratik çoklu cepleri sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayacak çantaya fermuar detayları hareket katar. 150 cm kadar uzatılabilen omuz askısını boyunuza göre ayarlayarak rahatça kullanabilirsiniz. BAIGIO Çanta'yı dilerseniz çapraz olarak da asabilirsiniz.

6. Sağlam yapısı ile BOSTANTEN Çanta

Sıradaki ürün önemiz olan BOSTANTEN Çanta, 32,8 x 32 x 32,77 cm boyutlarında. Gerçek deriden elde edilen ürün, dayanıklı kumaş astarı ile uzun yıllar boyunca kullanım olanağı sunar. Gri renkli ürün, şık tasarımıyla her ortamda gözleri üzerinize çeker. Geniş iç kapasitesi ve pratiklik sunan iç tasarımı sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olur. Ürünün fermuarlı ön cepleri, anahtar ve cep telefonu için ekstra alan oluşturarak ihtiyaç duyduğunuz eşyalara kolayca ulaşmanızı sağlar. 58,42 cm ila 73,66 arasında ayarlayabileceğiniz kol askısını istediğinizde çıt çıtlarından açarak kolayca sökebilirsiniz. Bu çantayı işte ve günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

7. Çift desenli BiggDesign Çanta

Eğlenceli tarzını yansıtmak isteyenleri kendine hayran bırakacak BiggDesign Çanta, su geçirmez özelliği ile eşyalarınızın zarar görmesini önler. Sevimli kedi baskılarıyla süslenen çantanın iki yüzü farklı tasarıma sahip. Dört mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, 15 inç boyutuna kadar olan laptopları çantanızda taşımanıza imkan verir. Sağlam dikiş ve kayışları ile epey dayanıklı olan çanta, uzun süre size eşlik eder. Günlük eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz ürün, fermuar detayı ile eşyalarınızın düşmesini engeller. Ürünün tasarımında kullanılan kırmızı ve siyah rengin muhteşem birlikteliğine hayran kalmamak mümkün değil!

8. Mükemmel deri işçiliği ile Anuschka Çanta

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Vintage tarzı sevenler, sıradaki önerimize bayılacaksınız! İster kol ister el çantası olarak kullanabileceğiniz Anuschka Çanta, 22,86 x 12,07 x 20.96 cm ebatlarında bir ürün. %100 deriden elde edilen ürün, büyük iç hacmi ile günlük eşyalarınızı yanınızda taşımanıza yardımcı olur. Ürünün yan kısmında bulunan cepleri; cüzdan, anahtar ve cep telefonu için alan sunar. Rengarenk kuş ve çiçek motifleri, çantaya şık bir görünüm kazandırır. Ağız kısmında bulunan fermuar, kolayca açılıp kapanır. Ürün, her kombin ile mükemmel bir uyum yakalar.

9. Şıklığı omuzlarınıza taşıyan Marie Claire Çanta

Özel etkinliklerde ve günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz bir çanta mı arıyorsunuz? O zaman Marie Claire Çanta, aradığınız ürün olabilir. %100 polyesterden üretilen çantayı dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. 42 x 28 x 10 cm boyutundaki çanta, büyük iç hacmi ile günlük eşyalarınız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sağlar. Arka kısmındaki küçük fermuarlı bölme ise her an elinizin altında olmasını istediğiniz eşyalara kolayca ulaşmanıza imkan tanır. Üzerinde Marie Claire logosu olan ürünü ister elinizde ister kolunuza takarak taşıyabilirsiniz. Süet dokulu ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

10. Rahat bir kullanım imkanı veren Stradivarius Tote Çanta

Geniş hacimli ve şık kol çantaları listemizdeki son önerimiz olan Stradivarius Tote Çanta'yı özelikle günlük kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sportif bir duruş sergileyen çanta, geniş kapasitesi ile eşyalarınız için gerekli alanı sağlar. %87 poliamit ve %13 poliüretandan elde edilen ürün, sağlam tasarımı ile uzun süreli kullanım ömrü sunar. Elde ve omuzda rahatlıkla taşıyabileceğiniz çantanın dış kısmında bulunan fermuarlı iki cebi, küçük eşyaları yerleştirmeniz için alan sağlar. Stradivarius Tote Çanta'nın yıkanması, ütülenmesi ve kuru temizleme yapılması tavsiye edilmez.



