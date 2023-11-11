Her yer bir anda kana büründü! Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı... Kafasından ve yüzünden yaralandı

Avustralya'nın Adelaide kentindeki Port Noarlunga yakınlarında bir sahilde denizin tadını çıkartan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Denizden çığlık seslerinin gelmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. En yakın yerel hastaneye götürülen 32 yaşındaki kadının köpek balığı saldırısının sonrasında yüzünde ve kafasında yara izlerinin olduğu fark edildi.

HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR

9News'e göre genç kadının aldığı yaraların hayati risk taşayan ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi. Tedavi altına alınan kadın sağlık durumuna ilişkin olarak olumlu bir bilgi henüz paylaşılmadı.