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    4. Her yer bir anda kana büründü! Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı... Kafasından ve yüzünden yaralandı

    Her yer bir anda kana büründü! Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı... Kafasından ve yüzünden yaralandı

    11.11.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki bir kadın yüzme dersleri alan bir grubun önünde köpek balığı saldırısına uğradı. Genç kadın saldırı sırasında yüzünden ve kafasından yaralanırken olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlarda sahilde büyük bir panik havası hakimken denizin içi ve sahil boyunca her yer kanlarla kaplandı.

    Avustralya'nın Adelaide kentindeki Port Noarlunga yakınlarında bir sahilde denizin tadını çıkartan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Denizden çığlık seslerinin gelmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. En yakın yerel hastaneye götürülen 32 yaşındaki kadının köpek balığı saldırısının sonrasında yüzünde ve kafasında yara izlerinin olduğu fark edildi.

    HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR

    KAPAK2

    9News'e göre genç kadının aldığı yaraların hayati risk taşayan ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi. Tedavi altına alınan kadın sağlık durumuna ilişkin olarak olumlu bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya köpek balığı
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