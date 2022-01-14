Hera Aslan ve Ozan Doğulu'nun görüntüsüne yorum yağdı! "Oturuyor sandım"

Aranjör ve DJ Ozan Doğulu 50. yaşını sevdikleriyle kutladı. Kendisinden 19 laş küçük Hera Aslan ile aşk yaşayan Doğulu için büyük bir etkinlik organize edildi. Doğum gününde Doğulu'nun kardeşi Kenan Doğulu ve Beren Saat de vardı.

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan yaptığı sürprizle ilgili "Ozan tam içeriği bilmiyor. Tek üzüntüm Ozan'ın bazı arkadaşları katılamayacak" dedi.

Partiye geçmeden önce kameralara poz veren ikilinin görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkını takılan sosyal medya kullanıcıları "Ozan oturuyor mu?", "Adam oturuyor sandım", "Ozan Doğulu oturuyor sanmıştım" yorumlarında bulundu.

