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  4. Hera Aslan ve Ozan Doğulu'nun görüntüsüne yorum yağdı! "Oturuyor sandım"

Hera Aslan ve Ozan Doğulu'nun görüntüsüne yorum yağdı! "Oturuyor sandım"

14.01.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 yaşını kutlayan Ozan Doğulu'ya sevgilisi Kübra Hera Aslan sürpriz yaptı. Parti öncesi açıklama yapan ünlü çiftin görüntüsü ise sosyal medyaya düşünce gündem oldu. İkilinin boy farkına takılan sosyal medya kullanıcıları "Ozan oturuyor mu?" yorumlarından bulundu.

Aranjör ve DJ Ozan Doğulu 50. yaşını sevdikleriyle kutladı. Kendisinden 19 laş küçük Hera Aslan ile aşk yaşayan Doğulu için büyük bir etkinlik organize edildi. Doğum gününde Doğulu'nun kardeşi Kenan Doğulu ve Beren Saat de vardı.

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan yaptığı sürprizle ilgili "Ozan tam içeriği bilmiyor. Tek üzüntüm Ozan'ın bazı arkadaşları katılamayacak" dedi.

Beren Saat Ozan Doğulu'nun doğum gününde transparan tercih ettiBeren Saat Ozan Doğulu'nun doğum gününde transparan tercih etti

Partiye geçmeden önce kameralara poz veren ikilinin görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkını takılan sosyal medya kullanıcıları "Ozan oturuyor mu?", "Adam oturuyor sandım", "Ozan Doğulu oturuyor sanmıştım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Doğulu
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