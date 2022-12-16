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  4. Herkes bu kareyi konuşuyordu! İmamoğlu ve Akşener'in o görüntüleri paylaşıldı

Herkes bu kareyi konuşuyordu! İmamoğlu ve Akşener'in o görüntüleri paylaşıldı

16.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un sosyal medyada paylaştığı bir video gündem oldu. Videoda Akşener ve İmamoğlu'nun mahkemenin kararını öğrendiği an yer aldı. Akşener'in kararı öğrendikten sonra İmamoğlu'na sarılıp 'Yeni başladı' dediği görüldü.

Herkes bu kareyi konuşuyordu! İmamoğlu ve Akşener'in o görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi.

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'Karar ne olursa olsun' diyerek herkesi Saraçhane'ye davet eden İmamoğlu'nun çağrısına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, destek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

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AKŞENER: YENİ BAŞLADI

İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, sosyal medyada İmamoğlu ve Akşener'in kararı öğrenme anını paylaştı. Gündem olan videoda karar sonrası Akşener'in İmamoğlu'na sarılıp 'Yeni başladı' dediği görüldü.


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Ekrem İmamoğlu Meral Akşener

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