Herkes bu kareyi konuşuyordu! İmamoğlu ve Akşener'in o görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi.

'Karar ne olursa olsun' diyerek herkesi Saraçhane'ye davet eden İmamoğlu'nun çağrısına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, destek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

AKŞENER: YENİ BAŞLADI

İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, sosyal medyada İmamoğlu ve Akşener'in kararı öğrenme anını paylaştı. Gündem olan videoda karar sonrası Akşener'in İmamoğlu'na sarılıp 'Yeni başladı' dediği görüldü.

Siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının öğrenilme anı! pic.twitter.com/iSFvVg3Kkl — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 15, 2022



