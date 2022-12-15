İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı davada savcılık bir kez daha harekete geçti! "Kararın bozulması için..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza kararı için savcılık, mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi. Savcılık, bu dilekçeyle mahkemenin Ekrem İmamoğlu’na verdiği cezada gerekçeli kararını açıklayana kadar istinaf başvuru süresinin korunmasını talep etti.

2 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Yedinci duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK’nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

USUL VE YASAYA AYKIRILIK

Nihai kararın açıklanmasının ardından savcılık 7.Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı. Yazılan dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Ayrıca dilekçede savcının izne ayrılacak olmasından dolayı gerekçeli kararın Başsavcılığa tebliği talep edildi.