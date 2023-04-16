Herkes bu olasılığı konuşuyor! AK Partili Çelik'ten gündem yaratacak ilk tur çıkışı: Moral bozukluğu yaşayacak, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Türkiye bir yandan cumhurbaşkanlığı bir yandan genel seçimlere kilitlenmiş durumda. Siyasi atmosfer her geçen gün yoğunlaşırken Türkiye için tarihi önem taşıyan 14 Mayıs'a 28 günden az kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde götürdüğü seçimlerin ilk turda bitip bitmeyeceği en çok merak edilenler arasında. Prof. Dr. Çelik'e ilk turda iki isim arasındaki rekabet başa baş olsa da %50+1'e yetmeyecek.

"HAK ETMEDİĞİ HALDE LİSTEDELER"

AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, YouTube'da yayın yapan Elips TV'ye konuk oldu. Çelik'in seçimle ilgili değerlendirmelerinden öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Her iki tarafta da hak ettiği halde listelere girmeyen, hak etmediği halde listelerde yer alan adaylar var. Bu bugüne mahsus değil, geçmişte de var olan bir şey.

"OYLARI BİRBİRİNE YAKIN OLUR"

"Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum.

"İKİNCİ TURA MORAL BOZUKLUĞUYLA GİDECEK"

"İkinci turda milletvekilliği konusunda ağırlık kimde ise o taraf seçimin galibi olacak ve diğer taraf kaybetmiş olmanın moral bozukluğu ile ikinci tura gitmiş olacak. Dolayısıyla birinci turdaki milletvekilliği seçimi ikinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçimini büyük çapta belirleyecektir.