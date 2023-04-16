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  4. Herkes bu olasılığı konuşuyor! AK Partili Çelik'ten gündem yaratacak ilk tur çıkışı: Moral bozukluğu yaşayacak, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Herkes bu olasılığı konuşuyor! AK Partili Çelik'ten gündem yaratacak ilk tur çıkışı: Moral bozukluğu yaşayacak, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

16.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir aydan az süre sonra gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de ilk turda bitip bitmeyeceği. AK Parti'nin kurucularından Prof. Dr. Hüseyin Çelik'in merak konusu olan bu durumla ilgili yorumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarıyla ilgili öngörüsü de dikkat çekti. Eski MEB Bakanı Çelik'e göre ikinci turun galibini 14 Mayıs'taki genel seçimler olacak. İşte Çelik'in seçimlerle ilgili o çarpıcı açıklamaları...

Herkes bu olasılığı konuşuyor! AK Partili Çelik'ten gündem yaratacak ilk tur çıkışı: Moral bozukluğu yaşayacak, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Türkiye bir yandan cumhurbaşkanlığı bir yandan genel seçimlere kilitlenmiş durumda. Siyasi atmosfer her geçen gün yoğunlaşırken Türkiye için tarihi önem taşıyan 14 Mayıs'a 28 günden az kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde götürdüğü seçimlerin ilk turda bitip bitmeyeceği en çok merak edilenler arasında. Prof. Dr. Çelik'e ilk turda iki isim arasındaki rekabet başa baş olsa da %50+1'e yetmeyecek.

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"HAK ETMEDİĞİ HALDE LİSTEDELER"

AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, YouTube'da yayın yapan Elips TV'ye konuk oldu. Çelik'in seçimle ilgili değerlendirmelerinden öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Her iki tarafta da hak ettiği halde listelere girmeyen, hak etmediği halde listelerde yer alan adaylar var. Bu bugüne mahsus değil, geçmişte de var olan bir şey.

"OYLARI BİRBİRİNE YAKIN OLUR"

"Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum.

"İKİNCİ TURA MORAL BOZUKLUĞUYLA GİDECEK"

"İkinci turda milletvekilliği konusunda ağırlık kimde ise o taraf seçimin galibi olacak ve diğer taraf kaybetmiş olmanın moral bozukluğu ile ikinci tura gitmiş olacak. Dolayısıyla birinci turdaki milletvekilliği seçimi ikinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçimini büyük çapta belirleyecektir.

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Hüseyin Çelik

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