Çok tartışılan ismin adaylığını böyle savundu! Babacan'dan "Aklımızdan bile geçmedi" açıklaması: Diğer partilerden Sadullah Ergin ile ilgili...

Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri milletvekili adayları oldu. Milletvekili adayları arasında ise gündeme Sadullah Ergin damgasını vurdu. Ergin'in adaylığına CHP tabanında olumsuz bakıldığı değerlendirilirken Ali Babacan'ın konuyla ilgili son açıklamasındaki "Aklımızdan bile geçmedi" mesajı dikkat çekti. Babacan bir de "Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız?" diye sordu.



Sadullah Ergin

KILIÇDAROĞLU: AKILCI BİR POLİTİKA İZLENDİ

Ergin'in adaylığının beraberinde getirdiği tartışmalar üzerine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi" diyerek duruma yaklaşımını açıklamıştı. Babacan da dün akşam Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında Ergin'in adaylığını savundu.

"SADULLAH ERGİN TERTEMİZ ÇIKMIŞ"

Ergin'in geçmişte yaşadığı hukuki süreçlere de değinen Babacan şöyle konuştu:

"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

"AKLIMIZDAN BİLE GEÇMEDİ"

"Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor.

"SEÇİMİ KAZANMAYA ODAKLANMALIYIZ"

"Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız? Odağımız seçimi kazanmak olmalı.

