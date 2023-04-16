HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Bağdar Caddesi'nden yürüyemeyebilir' dedi, Muharrem İnce için flaş bir iddia ortaya attı: Adaylıktan çekilebilir

'Bağdar Caddesi'nden yürüyemeyebilir' dedi, Muharrem İnce için flaş bir iddia ortaya attı: Adaylıktan çekilebilir

16.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, İnce'nin özellikle CHP tabanından büyük tepki aldığını belirterek "Bağdat caddesinde yürümesi zor olabilir" dedi. Aynı programda bulunan gazeteci Hasan Öztürk'ün "Tehdit ediyorlar" diyerek tepki gösterdiği Gezici, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Muharrem bey önümüzdeki süreçte, bir kaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir"

'Bağdar Caddesi'nden yürüyemeyebilir' dedi, Muharrem İnce için flaş bir iddia ortaya attı: Adaylıktan çekilebilir

14 Mayıs'ta yapılacak seçime 27 gün kalırken, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili değerlendirmelerde bulunana Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici'nin İnce'nin CHP seçmeninden tepki aldığını belirterek "Bağdat caddesinde yürümesi zor olabilir" sözleri gündem yarattı.

GEZİCİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ: "TEHDİT EDİYORLAR"

CNN Türk'teki aynı programda bulunan gazeteci Hasan Öztürk ise Gezici'nin bu yorumuna "Tehdit ediyorlar direkt. Mahalle baskısı bu işte. 'Sokağa çıkamazsın' diyorlar. Daha ne olsun. BUnu da demokrasi kahramanları söylüyor" diyerek tepki gösterdi.

İnce, partisinin selamlama işaretini tanıttı! "İlk kez gösteriyorum" İnce, partisinin selamlama işaretini tanıttı! "İlk kez gösteriyorum"

DİKKAT ÇEKEN 'MUHARREM İNCE' İDDİASI

Gezici ise sözlerinin devamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyu araştırmalarına Muharrem İnce'ye olan desteğin giderek azaldığını söyleyen Gezici, İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceğini söyledi.

gfhfh

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEK İSTEYECEKTİR"

"Muharrem bey önümüzdeki süreçte bir kaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir. Yani Kemal Bey'i destekleyeceğini ifade edebilir. İlk turda çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Muharrem Bey'e önceki destek yok. Sadece iktidar medyası tarafından bir destek var. 2018'de Muharrem Bey'le ilgili köşelerinde bir kez bile yazı yazmayanlar, günde 10 kez bahseder hale geldi şimdi."

fdsg

Öte yandan Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklama dikkat çekti. İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Muhalif görüntülü dar görüşlü bazı gazeteciler, bazı sosyal medya hesapları iktidardan daha fazla bizimle uğraşıyor. Amaçları CHP Milletvekili listelerindeki garabeti seçmeninden gizlemek. Bilmeleri gerekir ki seçmen kör ve sağır değildir. Bize gelince; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içtik, anlayın artık yıldıramazsınız!"

hfgssf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı
Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındıKanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı
Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!
Anahtar Kelimeler:
seçim Muharrem İnce Murat Gezici

En Çok Okunan Haberler

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti

Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.