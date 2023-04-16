Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "6 milyon insan daha Türkiye'ye gelir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı. Programda konuşan Süleyman Soylu, 21 yıldır Ak Parti ve bu kadrolar Türkiye’de büyük bir devrimin imzasını attığının altını çizdi. Amerikan Büyükelçileri’nin söyledikleri laflarlar önceden hükümetin kimyasını bozduğunu söyleyen Soylu, ‘Şimdi Amerikan Büyükelçiliğini boş ver, Amerikan Başkanlığı’nı Türkiye’de kimse sallamıyor’’ ifadelerini kullandı.

"KİMSE KILIÇDAROĞLU YAPAR DİYOR MU?"

Deprem konutları hakkında konuşan Soylu,

“Mesela Deprem konutları var yapılıyor, kimse Kılıçdaroğlu yapar diyor mu? Kimse Tayyip Erdoğan yapamaz diyor mu peki? Herkes ne diyor, yaparsa reis yapar diyor.

Çok büyük başarılarla Türkiye’nin alt yapısını o kadar güçlendirdiniz ki bir fiskeyle Türkiye’nin yıkılamayacağını bütün dünyaya kabul ettirdiniz diyen Soylu,

“ Bugün atak helikopteri yapıyor muyuz? Bugün İHA, SiHA yapıyor muyuz? Bugün terörle mücadelede başarılarımızın en önemli sebebi, asker ve jandarmada profesyonelliğe geçmemiz. Şimdi 2 bin metreden istediğini attığını vurabilen güçlü bir kadroya sahibiz. Hem İHA’larımız var, hem SİHA’larımız var, hem KIZILELMA’larımız var, hem AKINCILAR’mız var hem de profesyonel yapıda evlatlarımız ve kahramanlarımız var.”

"BİZ GİDERSEK BU LGBT’CİLER GELECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Soylu,

“ Biz bu seçimi bu milletimizin bu yüksek verasetiyle öyle güçlü kazanacağız ki, bu millet Kemal’e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar, biz gideceğiz de kim gelecek. Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT’lilere karşı yapılacak her şeye iktidara gelin yasak getireceklerini ifade edenler, o zaman önce kendi evinden başla kardeşim. Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun? Kendi evinden başla, madem aynı cinlerin evliliğini istiyorsun? Kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun? Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun? Madem bu işe bu kadar meraklısın, hadi belediyelere yapsalardı. Biz gideceğiz, bu LGBT’ciler gelecek, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek.” diye konuştu.

"6 MİLYON İNSAN TÜRKİYE'YE GELİR"

Kılıçdaroğlu’nun Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’de operasyon olmayacak sözlerini eleştiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti,

“Peki orasını biz güvenli bölge haline getirdik. Orada şu anda 6 milyon Suriye’nin alt bölgelerinden gelen insanlar var. Onlara evler yaptık, yetmedi her türlü meseleleriyle ilgileniyoruz. Peki o ne olacak, PKK’dan, DEAŞ’tan kaçtıkları için oradalar, rejimden korktukları için oradalar. Onlarda Türkiye’ye gelecek 6 milyon insan.” İfadelerini kullandı.

‘DİYARBAKIR ANNELERİ HDP’Yİ KAPATTI’

“Diyarbakır anneleri HDP’yi kapattı Allah’ın izniyle. Anayasa Mahkemesi’nin alacağı kararın hiçbir hükmü yoktur, Anayasa Mahkemesinden önce Diyarbakır anneleri oturdular HDP binasının önünde seçime sokmadılar HDP’yi” dedi.

(İHA)

