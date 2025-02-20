Herkes işini küçümsüyordu! Sadece bir temizlikçi olarak nitelendiriyorlar: "Haftada 114 bin TL kazanıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Kendisine ait bir temizlik şirketi kurduğunu ifade eden "atomic.cleans" ilk başlarda sadece 50 sterlin (yaklaşık 2.286 TL) kazanıyordu. Temizlik şirketinin potansiyelinin zaman içinde büyüdüğünü ifade eden genç kadın, TikTok hesabından 104 bin izlenen videosunda, "Temizlik sektörü hakkında çok fazla yanlış anlaşılma görüyorum ve insanların benimki gibi işleri küçümsediğini görüyorum. Sadece bir sprey sıkmak ya da bir yüzeyi temizlemekten çok daha fazlası" açıklamasında bulundu.

"GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUM"

Tek başına bir işletme sahibi olmanın zorluklarından söz eden genç kadın, mali hesapların yönetimi, sosyal medya, reklamcılık, yasal yönetim ve müşteri hizmetleri gibi konularda tek başına çalışıyor. İzleyicilere bu sorumlulukları hatırlatarak, günlük işinin ilk başta düşündüklerinden çok daha fazlasını içerdiğini söyledi.

Aylar içinde kazancını katlamasının başarısının bir kanıtı olduğunu ifade eden kadın, "İlk birkaç ayda haftada 50 sterlin kazanmaya başladım ve 12 ay sonra bunu kendi başıma ayda 2,5 bin sterline çevirdim ve işimi daha da ileriye taşıyacak hiç bitmeyen fikirlerim var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

İnsanlar yorum bölümünü onun sıkı çalışmasını destekleyen ve öven ifadelerle doldurmaya başladılar. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İş züppeliği en kötüsüdür ve genellikle küçümsedikleri işi yapamayanlardan gelir." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Temizlik çok hafife alınan bir iş. Temizlikçi olduğumda çok mutluydum ve bu beni inanılmaz formda tutuyordu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Buna saygı duyuyorum. Siz etik bir gelir elde eden bir iş kadınısınız. Harika" yorumunda bulundu.