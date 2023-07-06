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Herkes onları abla-kardeş zannediyor! Sosyal medyada gündem oldular... “Hangisi anne hangisi kızı?”

06.07.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Carly Johnson genç görüntüsü sayesinde kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Yaşıtlarına meydan okuyan kusursuz fiziği sayesinde sıklıkla kızıyla kardeş zannedildiklerini söyleyen Johnson, “Kızımın bu durum bazen hoşuna gitmiyor. Erkeklerle flört etmemden çok hoşlanmıyor” dedi.

Herkes onları abla-kardeş zannediyor! Sosyal medyada gündem oldular... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Birleşik Krallık’ta yaşayan 40 yaşındaki Carly Johnson, sosyal medyada gerçek hayattaki Benjamin Button olarak kabul ediliyor. 17 yaşındaki kızı Kia Douglas ile aralarında 23 yaş fark bulunan Carly Johnson, devamlı olarak yeni tanıştıkları insanlara anne-kız olduklarını anlatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kızıyla kardeş zannedildiklerini anlatan Carly Johnson bu durumun bazı yanlış yanlışmaları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

“YANINDA FLÖRT EDİYORLAR”

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Fiziksel görüntüsünün özellikle genç erkeklerin ilgisini çektiğini ifade eden Carly Johnson, “Kızımın yanında benimle flört ediyorlar. Gerçekten bu bazen çok utanç verici olabiliyor. Sürekli kardeş olarak anılıyoruz ve bu her yerde oluyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum ama bazen işler karışabiliyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Birleşik Krallık anne kız

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