Herkese açık bulmaca oyunuyla koronavirüs tedavisi araştırılıyor

Kitle kaynaklı yeni ilaçlar bulmak için kurulmuş bir oyun platformu olan Foldit, koronavirüs için harekete geçti. Bilim insanlarının yeni ilaç tedavileri bulmasına yardımcı olmak için oyunları kullanan platform, 2008 yılında kuruldu. Washington Üniversitesi Biyokimya bölümü ve üniversiteye bağlı Center for Game Science (oyun bilimi merkezi) iş birliğiyle kurulan Foldit, bilimsel bir geçmişe sahip olsun ya da olmasın herkesin oyun oynayabileceği bir platform olarak tanıtılmış.

Foldit oyunlarını indiren ve bir kullanıcı adıyla kayıt olan herkes milyonlarca insanın hayatında fark yaratan bir ilaç tasarlamak için zekasını ve becerilerini kullanabiliyor. Bulmaca oyunları ücretsiz ve platform tahmin edeceğiniz üzere kar amacı gütmüyor.

