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Herkese açık bulmaca oyunuyla koronavirüs tedavisi araştırılıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bulmaca oyunları ile bilim insanlarının yeni ilaç tedavileri bulmasına yardımcı olan bir platform, oyunculardan proteinleri katlayarak COVID-19 (Koronavirus) tedavisinde tıbbi kullanım için en uygun protein tasarımını bulmasını istiyor.

Herkese açık bulmaca oyunuyla koronavirüs tedavisi araştırılıyor

Kitle kaynaklı yeni ilaçlar bulmak için kurulmuş bir oyun platformu olan Foldit, koronavirüs için harekete geçti. Bilim insanlarının yeni ilaç tedavileri bulmasına yardımcı olmak için oyunları kullanan platform, 2008 yılında kuruldu. Washington Üniversitesi Biyokimya bölümü ve üniversiteye bağlı Center for Game Science (oyun bilimi merkezi) iş birliğiyle kurulan Foldit, bilimsel bir geçmişe sahip olsun ya da olmasın herkesin oyun oynayabileceği bir platform olarak tanıtılmış.

Foldit oyunlarını indiren ve bir kullanıcı adıyla kayıt olan herkes milyonlarca insanın hayatında fark yaratan bir ilaç tasarlamak için zekasını ve becerilerini kullanabiliyor. Bulmaca oyunları ücretsiz ve platform tahmin edeceğiniz üzere kar amacı gütmüyor.

Coronavirüs, insan hücrelerini tanımak için kendi yapısındaki sivri uçlu bir proteini kullanıyor. Platformdaki COVID-19 bulmacaları da oyunculardan bu sivri şekle uyan bariyer benzeri yeni bir protein tasarlamalarını istiyor. Tasarlanacak antiviral proteinle hedeflenen, virüsün hücrelere yapışmasını ve böylece insanları enfekte etmesini önlemek. Oyuncuların yaptığı en umut verici protein tasarımları Washington Üniversitesi’nde Institute for Protein Design (protein tasarım enstitüsü) laboratuvarında test ediliyor. En iyi tasarımlarla katkıda bulunan tüm oyunculara da araştırmalarda referans veriliyor. Bulmacalar belli bir süre sonra kapanıyor ve yenileri ekleniyor.

İki gün önce paylaştıkları güncellemede, oyunda yaratılan en iyi 99 çözümün test edilmek üzere laboratuvara gönderildiğini duyurmuşlar. (Bigumigu)


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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs tedavisi, covid-19,

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