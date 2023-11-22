Herkese yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonunda çocuk pornografisi görüntüleri bulunca tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde büyüdüğü evden bir not bırakarak 15. yaş gününe birkaç gün kala kaçan Alicia Navarro 4 yıl sonra polise verdiği ifadesinde adının kayıp listesinden silinmesini istedi. Arizona'da büyüdüğü evden yaklaşık 2.253 kilometre uzakta Havre'de bulunan Navarro, Davis'in evinde ortaya çıktı.

KOMŞULARI BERABER YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Davis'in komşuları Navarro ile Davis'in aynı evde yaşadıklarını ve Davis'in genç kızı yeğeni olarak tanıttığını söyledi. 2019 yılında ortadan kaybolduğunda yalnızca dizüstü bilgisayarını ve cep telefonunu yanına alan Navarro ile Davis'in teknolojik aletleri incelemeye alındı.

23 Ekim'de gözaltına alınan Davis'in cep telefonundan çocuk pornografisine dair görüntüler çıktı. Davis, 12 yaşın altındaki çocukların gerçek veya simüle cinsel ilişkide bulunduğu görüntüleri bulundurmak ile suçlanıyor ve bu da 25 yıldan 100 yıla kadar zorunlu hapis cezası gerektiriyor. Ayrıca, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurmaktan da 4 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla suçlanıyor.







