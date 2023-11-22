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    4. Herkese yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonunda çocuk pornografisi görüntüleri bulunca tutuklandı

    Herkese yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonunda çocuk pornografisi görüntüleri bulunca tutuklandı

    22.11.2023 09:03 | Son Güncelleme:
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    Dört yıl önce Arizona'daki evinden kaybolan Alicia Navarro, Temmuz ayında polis karakoluna giderek adının kayıp listesinden çıkartılmasını istediğinde 18 yaşındaydı. Alicia Navarro ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki sevgilisi Edmund Davis ise cep telefonunda bulunan çocuk pornografisine yönelik görüntüler nedeniyle tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde büyüdüğü evden bir not bırakarak 15. yaş gününe birkaç gün kala kaçan Alicia Navarro 4 yıl sonra polise verdiği ifadesinde adının kayıp listesinden silinmesini istedi. Arizona'da büyüdüğü evden yaklaşık 2.253 kilometre uzakta Havre'de bulunan Navarro, Davis'in evinde ortaya çıktı.

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    Davis'in komşuları Navarro ile Davis'in aynı evde yaşadıklarını ve Davis'in genç kızı yeğeni olarak tanıttığını söyledi. 2019 yılında ortadan kaybolduğunda yalnızca dizüstü bilgisayarını ve cep telefonunu yanına alan Navarro ile Davis'in teknolojik aletleri incelemeye alındı.

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    23 Ekim'de gözaltına alınan Davis'in cep telefonundan çocuk pornografisine dair görüntüler çıktı. Davis, 12 yaşın altındaki çocukların gerçek veya simüle cinsel ilişkide bulunduğu görüntüleri bulundurmak ile suçlanıyor ve bu da 25 yıldan 100 yıla kadar zorunlu hapis cezası gerektiriyor. Ayrıca, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurmaktan da 4 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla suçlanıyor.

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