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Herkesin merak ettiği soru: "Suriyeliler ülkesine dönecek mi?" İmamoğlu'ndan destek mesajı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.12.2024 11:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yaşananlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündemde olan 'Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri' başlığı hakkında İmamoğlu, "Gönüllü olarak geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere elimizden gelen her türlü desteğe hazırız" dedi.

Herkesin merak ettiği soru: "Suriyeliler ülkesine dönecek mi?" İmamoğlu'ndan destek mesajı!

İBB Başkanı İmamoğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin belediye başkanları ve temsilcileriyle "Barış ve İşbirliği" başlığı altında İstanbul'da bir araya geldi. Etkinlikte ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. İmamoğlu Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri hakkında her türlü desteği vereceklerini belirterek şu ifadelerde bulundu:

imamoglu-ulkelerine-donmek-isteyen-suriyelilere-her-turlu-destegi-vermeye-haziriz-sam-a-bircok-destek-verebiliriz-4173

"İSTANBUL, SOSYAL VE EKONOMİK SURİYE'YE EN ÜST DÜZEYDE DESTEK OLMAYA KARARLIDIR"

"Biz yerel yöneticilere çok önemli sorumluluklar düşüyor. Bugün 2 milyona yakın Suriye vatandaşına ev sahipliği yapan İstanbul, savaştan çıkan kentlerin sosyal ve ekonomik gelişmesinde Suriye'ye en üst düzeyde destek olmaya kararlıdır. Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak çevre ülkelere giden Suriyeliler yeni bir bedel ödememeli. Bu yüzden geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere elimizden gelen her türlü desteğe hazırız."

ŞAM'LA İLGİLİ EYLEM PLANI HAZIRLIĞI

İmamoğlu, "Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere İBB sanat ve meslek kursları İSMEK'lerde belediyecilikten, zanaatkarlığa pek çok alanda güçlü eğitimler verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam'la çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını hazırlayabiliriz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb suriyeli
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