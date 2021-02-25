Herkesin tırnağında: Protez tırnağın adım adım yapılışı!

Herkesin doğuştan gelen, doğal bir tırnak şekli ve yapısı vardır. Temel olarak makasla boyunu, törpüyle de şeklini belirleriz. Son yıllarda tırnak şekillendirme üsluplarında eskiye nazaran çok daha fazla seçenek olduğunu görüyoruz.

Tırnak kozmetiklerinin çeşitliliği bir tarafa, eskiden sadece sahne makyajı olarak karşımıza çıkan tırnak şekilleri, bugün artık gündelik hayatımıza da girmiş durumda. Sadece törpüleyerek değil, değişik renklerde ojeleri bir arada kullanarak, değişik efektler yaratmak mümkün. Böylece tırnakları ve parmakları olduğundan daha uzun ve daha ince, yani daha zarif göstermek elinizde.

Bununla birlikte bugün size protez tırnağın adım adım yapılışını anlattık.

Önce tırnaklar törpüleniyor. Protezler tırnak diplerine değil ortaya takıldığı için kendi tırnağınızın da kısa ve düzgün olması gerekiyor.

Parmak boyunuza göre ölçüsü alınan protezler tırnaklarınızın ucuna doğru yapıştırılıyor.

Protezler yapıştırıldıktan sonra istediğiniz boyda kesiliyor. (Bakması bile içimizi bir garip yapıyor evet.)