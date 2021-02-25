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Herkesin tırnağında: Protez tırnağın adım adım yapılışı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.02.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Tırnak modası her yıl değişiyor. Bir dönem küt tırnaklar modayken bir süredir uzun, sivri ve göz alıcı tırnaklar hala trend halinde. O kadar sağlıklı tırnak uzatmak da kolay iş değil. Biri uzuyor diğeri kırılıyor. Üstelik bakımı da zor. Protez tırnaklar da böyle ortaya çıktı aslında. Tırnaklarını yiyenlere de gün doğdu :) Peki nasıl yapılıyor bu protez tırnaklar, görelim.

Herkesin doğuştan gelen, doğal bir tırnak şekli ve yapısı vardır. Temel olarak makasla boyunu, törpüyle de şeklini belirleriz. Son yıllarda tırnak şekillendirme üsluplarında eskiye nazaran çok daha fazla seçenek olduğunu görüyoruz.

Tırnak kozmetiklerinin çeşitliliği bir tarafa, eskiden sadece sahne makyajı olarak karşımıza çıkan tırnak şekilleri, bugün artık gündelik hayatımıza da girmiş durumda. Sadece törpüleyerek değil, değişik renklerde ojeleri bir arada kullanarak, değişik efektler yaratmak mümkün. Böylece tırnakları ve parmakları olduğundan daha uzun ve daha ince, yani daha zarif göstermek elinizde.

Bununla birlikte bugün size protez tırnağın adım adım yapılışını anlattık.

Önce tırnaklar törpüleniyor. Protezler tırnak diplerine değil ortaya takıldığı için kendi tırnağınızın da kısa ve düzgün olması gerekiyor.

Parmak boyunuza göre ölçüsü alınan protezler tırnaklarınızın ucuna doğru yapıştırılıyor.

Protezler yapıştırıldıktan sonra istediğiniz boyda kesiliyor. (Bakması bile içimizi bir garip yapıyor evet.)

Küt oval, sivri ne şekilde isterseniz törpüleniyor.

Tırnakların üstüne önce bir koruyucu, ardından bir çeşit jel sürülüyor ve böylece tırnakla protez arasındaki fark kapatılmış oluyor.

Jel tüm tırnaklara uygulandıktan sonra kuruyup katılaşması için elinizi bir makineye sokmanız gerekiyor.

SON VE EĞLENCELİ AŞAMA: OJE SÜRME

Bu ojeler bildiğimiz 3 liralık ojelerden değil, özel olarak üretilen kalıcı ojelerden. Protez tırnak gibi bunları da 3 ay kullanabiliyorsunuz.

Bu tırnaklarla ev işi yapmayı bırakın telefon kullanmak bile işkence gibi ama alışan alışıyor, bunlarsız yapamıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, kullanır mıydınız?

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