Herkesten uzaklaşıp dinlenmek istemişti! Çalıların arasında kaplan saldırdı... Yardım çığlıkları yankılandı

MYNET|DIŞ HABERLER Kuzey Hindistan'daki Pilibhit'teki ücra bir köyde yaşayan bir adam için doğanın çağrısı korkunç bir ana dönüştü. Sadece çalıların arasında rahatlamak için uzanan adam bir kaplanla yüz yüze geldi. Beklenmedik kaplan saldırısı adamın ciddi yaralanmalar almasına neden oldu. Yardım seslerini duyan çevredekiler adama anında müdahale etti.

"BİR ARAÇ GETİRİN"

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde adamın vücudunda büyük kesikler olduğu ve çevredekilerin koşarak ona yardıma geldiği görüldü. Videoda genç bir adamın "Bir araç getirin" diye bağırdığı fark edildi. Kaplanın rezervden uzaklaşıp uzaklaşmadığı veya her zaman bu bölgede ikamet edip etmediği belirsizliğini koruyor. Durumu çevreleyen belirsizlik, köylüler arasındaki huzursuzluk hissini daha da artırıyor.