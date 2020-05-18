Hevsel Bahçeleri molozla kirletiliyor! 'Kültür Mirası Listesi'nden çıkabilir' uyarısı

Çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Ancak tarihi bahçeler, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyat nedeniyle kirletiliyor. Kıyısından Dicle Nehri'nin geçtiği bahçelerdeki farklı birçok noktada dökülen moloz yığınları, bölgedeki kirliliği gözler önüne seriyor. Bahçelerin, yoğunlukta kullanılan girişi olan Keçi Burcu'ndan geçen yolun kenarına konulan 'Hafriyat dökmek yasaktır' yazılı uyarı tabelasına rağmen Hevsel'e hafriyat dökülmesi doğa harikası bölgede kirliliğe nedeni oluyor.

'MOLOZ DÖKÜLMESİ ÇOK ÜZÜCÜ'



Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bütün uyarılara rağmen Hevsel'e hafriyat ve moloz dökülmesinin çok üzücü olduğunu söyledi. Kılıç, hafriyat dökülen bölgenin genişlemesiyle tarihi bahçelerin, Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılabileceğini belirterek, önlem alınmasını istedi. Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi: