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  4. Güzellik sırrını açıklamıştı! Zeynep Bastık yüzünü buz dolu kaseye daldırdı

Güzellik sırrını açıklamıştı! Zeynep Bastık yüzünü buz dolu kaseye daldırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olan şarkıcı Zeynep Bastık bu kez başka bir konuyla gündem oldu. Şarkıcı sosyal medya hesabından içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile çok konuşuluyor.

Şarkıcının son paylaşımı da çok konuşuldu. 2,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bu kez içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.

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Paylaşımına "Günaydın, benim bugün heyecanlı bir çekimim var" notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerinde gündem oldu.

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"BOL BOL SU İÇİYORUM"

Daha önce de doğal halini paylaşan Bastık, güzellik sırrını açıklamıştı. Şarkıcı, "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum" demişti.

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Zeynep Bastık sosyal medya sahne kıyafetleri
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