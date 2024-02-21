Güzellik sırrını açıklamıştı! Zeynep Bastık yüzünü buz dolu kaseye daldırdı

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile çok konuşuluyor.

Şarkıcının son paylaşımı da çok konuşuldu. 2,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bu kez içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.

Paylaşımına "Günaydın, benim bugün heyecanlı bir çekimim var" notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerinde gündem oldu.

"BOL BOL SU İÇİYORUM"

Daha önce de doğal halini paylaşan Bastık, güzellik sırrını açıklamıştı. Şarkıcı, "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum" demişti.





