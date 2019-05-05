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Hıdırellez dileklerini Hacet Dede'ye ilettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

MANİSA'da, Hıdırellez dolayısıyla Spil Dağı'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi'ni ziyaret edenler, çeşitli dileklerde bulundu.

Hıdırellez dileklerini Hacet Dede'ye ilettiler

Erhan KASIRGA- Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, Hıdırellez dolayısıyla Spil Dağı'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi'ni ziyaret edenler, çeşitli dileklerde bulundu. Bazı kişiler ev, iş ve otomobil dilediğini söyledi.
Hıdırellez kutlamaları nedeniyle Manisa'da yüzlerce kişi, Spil Dağı eteklerinde bulunan Saruhan Bey zamanında yaşamış evliyaya ait olduğu iddia edilen Hacet Dede Türbesi'ne akın etti. Havanın sıcak ve hafif yağışlı olmasına aldırış etmeyenler, yürüyerek, Hacet Dede Türbesi'nin bulunduğu bölgeye çıkıp, çeşitli dileklerde bulundu. Özellikle kadınlar, dileklerinin gerçekleşmesi için sabırla türbenin duvarlarına taş yapıştırmaya çalıştı. Taşın yapışması ve düşmemesi halinde dileğin gerçekleştiğine inanan kadınlar, bir yandan isteklerini kağıtlara çizerek, duvar aralarındaki boşluklara yerleştirdi. Kimileri ise taşlardan türbenin etrafında ev ve otomobil gibi isteklerinin şekillerini yaptı. Kimileri ev, iş, otomobil dilerken özellikle anneler, oğulları için gelin, kızları için ise damat dileğinde bulundu. Önceki Hıdırellezler'de Hacet Dede'ye gelerek, dilekte bulunan ve bu dilekleri kabul olanlar da Hacet Dede'yi ziyarete gelenlere lokum ve bisküvi ikram etti.
DİLEKLERİ KABUL OLMUŞ
Hacet Dede Türbesi'ne dilek dilemek için giden birçok kişi, geçen yıllarda kağıda yazarak veya sura taş yapıştırarak, dileklerinin kabul olduğunu ileri sürdü. Kardeş dileğinde bulunan Ada Ayçin (7), "Bu sene buraya gelerek kardeş dileğinde bulundum. İnşallah kabul olur" dedi.
Gülşen Erdoğan (47) ise geçen sene kızının hayırlı bir işi olması için geldiğini belirterek, "Dileğimiz kabul oldu ve bunun için lokum dağıttık. Küçük kızım için de üniversiteyi kazanması için dilek dilemeye geldik. Dileğimiz oluyor. Buraya gelip, dilek dilediğimizde kabul oluyor" diye konuştu.
Medine Dumlupınar (50) de çocukluğundan beri Hacet Dede'ye dilek dilemeye geldiğini ve her dileğinin kabul olduğunu aktararak, "Benim dileğim oğlumun bir ev alması ve güzel bir yuva kurmasıydı. Anlaştığı kızla şükürler olsun düğünlerini yaptık ve evimiz de oldu. Buraya ne niyetle geldiysek her dileğimiz kabul oluyor. Arkadaşımla birlikte kızımızın üniversiteyi kazanmasını diledik. İnşallah o da kabul olur" dedi.
Şahide Göktepe (40) da dileklerin kabul olmasının asıl nedeninin inanç olduğunu dile getirerek, "Bu inanç meselesi. İnancı olan insanın dileği kabul oluyor. Ben her sene geliyorum. Kızım olmasını dilemiştim. Şükürler olsun, bu isteğim oldu. Benim gibi buraya gelen birçok kişinin dileğinin kabul olduğunu biliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hıdırellez dileklerini Hacet Dede'ye ilettilerHıdırellez dileklerini Hacet Dede'ye ilettilerHıdırellez dileklerini Hacet Dede'ye ilettilerHıdırellez dileklerini Hacet Dede'ye ilettiler

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