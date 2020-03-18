Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Hidrosalpinks Tüp Bebek Sonuçlarını Nasıl Etkiler?" sorusunun yanıtlarını tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.
Bu nedenle ister ilk tüp bebek uygulaması olsun, ister ise de tekrarlayan uygulama olsun, tüp bebek uygulaması öncesi tüpü almak veya bu mümkün değilse tüpün rahim tarafındaki kısmını bloke etmek gerekir.
Gerek kısırlığa neden olması gerekse tüp bebek tedavi başarısını azaltması nedeniyle önem arz eden hidrosalpinks varlığı, tüp bebek tedavisinde canlı doğum oranlarını %30-40 azaltabilmekte, gebe kalan hastalarda ise dış gebelik ve düşük riski arttırır. Bu nedenle, tüp bebek tedavisi planlanan hastalarda hidrosalpinks tedavisi aktif mücadeleyi gerektirir.
BELİRTİLERİ VE TANI KONULMASI
Çoğunlukla hiçbir belirti vermeyen bu vakalarda bazı durumlarda aralıklarla karın ve kasık bölgesinde ağrı ve yanma gibi şikâyetler olabilir. Fallop tüplerinde oluşan sıvı birikiminin ultrasonda görülmesi veya histerosalpingografi ile tanı konulabilir. Ancak bazen ultrasonda bu durum görülemeyebilir.
Kesin tanı, iyi çekilmiş rahim tüp filmi ve sonrasında laparoskopi ile konulabilir. Hidrosalpinks vakalarında tüp bebek tedavisine başlamadan önce tüplerin alınması ya da tüplerle rahmin bağlantısının kesilmesi en doğru yoldur. Bu işlemlerin yapılması durumunda tüp bebek tedavisi ile gebelik elde edebilme olasılığı artar.
NEDEN OLUR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Yumurta ve spermin geçişine engel olan hidrosalpinks, geçirilen bazı enfeksiyonlar, tüberküloz, cinsel yolla bulaşan klamidya ve gonore gibi hastalıkların yanı sıra önceden geçirilmiş operasyonlara bağlı olarak da gelişebilir. Ayrıca endometrium olarak tanımlanan rahim içi dokusunun, karın içi boşlukta başka dokulara yerleşmesi ile oluşan endometriozis de hidrosalpinkse yol açabilir.
Kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi, tedavide etkin bir yöntemdir. Laparoskopik cerrahi ile fallop tüplerinin tıkalı olan uç kısımları açılır ve sonrasında hasta kısa sürede normal hayatına döner. Yaklaşık 6 ay kadar doğal yollardan gebelik sağlanması için korunmasız olarak cinsel ilişkiye girilmesi, sürenin sonunda halen gebelik sağlanamamışsa, üremeye yardımcı tüp bebek tedavi yöntemleri önerilir.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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