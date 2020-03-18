Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Hidrosalpinks Tüp Bebek Sonuçlarını Nasıl Etkiler?" sorusunun yanıtlarını tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.

Bu nedenle ister ilk tüp bebek uygulaması olsun, ister ise de tekrarlayan uygulama olsun, tüp bebek uygulaması öncesi tüpü almak veya bu mümkün değilse tüpün rahim tarafındaki kısmını bloke etmek gerekir.

Gerek kısırlığa neden olması gerekse tüp bebek tedavi başarısını azaltması nedeniyle önem arz eden hidrosalpinks varlığı, tüp bebek tedavisinde canlı doğum oranlarını %30-40 azaltabilmekte, gebe kalan hastalarda ise dış gebelik ve düşük riski arttırır. Bu nedenle, tüp bebek tedavisi planlanan hastalarda hidrosalpinks tedavisi aktif mücadeleyi gerektirir.

BELİRTİLERİ VE TANI KONULMASI

Çoğunlukla hiçbir belirti vermeyen bu vakalarda bazı durumlarda aralıklarla karın ve kasık bölgesinde ağrı ve yanma gibi şikâyetler olabilir. Fallop tüplerinde oluşan sıvı birikiminin ultrasonda görülmesi veya histerosalpingografi ile tanı konulabilir. Ancak bazen ultrasonda bu durum görülemeyebilir.