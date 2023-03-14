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Hikayesi film gibi... Ablası bildiği kişi annesi, annesi bildiği kişi anneannesi çıktı! Babasını öğrenince ikinci şoku yaşadı

14.03.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 51 yaşındaki K.D., 10 yıl önce Almanya’da yaşayan ve ablası bildiği kişinin annesi olduğunu öğrendi. K.D.'nin annesi bildiği kişi anneannesi, babası bildiği kişi ise dedesi çıktı. K.D., gerçek babasının kim olduğunu duyduğunda ise ikinci şoku yaşadı. İşte filmlere konu olacak olayın hikayesi...

Hikayesi film gibi... Ablası bildiği kişi annesi, annesi bildiği kişi anneannesi çıktı! Babasını öğrenince ikinci şoku yaşadı

İstanbul'da filmlere konu olacak bir hikaye ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki K.D., annesi bildiği kişinin anneannesi, babası bildiği kişinin dedesi, ablası bildiği kişinin ise annesi olduğunu öğrendi. Öğrendiği gerçekler karşısında hayatının şokunu yaşayan K.D., asıl babasının kim olduğunu öğrenince de ikinci şoku yaşadı.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İTİRAF

1972 yılında Almanya’da doğan K.D. yıllarca Bağcılar’da annesi ve babası ile birlikte yaşadı. Evlendikten sonra kendi yuvasını kurarak evden ayrıldı. Bir çocuk babası olan K.D.'nin ablası Y.D. ise Almanya'da yaşıyordu. Almanya’da evli ve bir kız çocuğu annesi olan Y.D., 10 yıl önce hastalandı. Ölümcül hastalığa yakalanan Y.D, İstanbul’a döndü. Ölüm yatağında K.D.'yi çağıran Y.D, şok bir itirafta bulundu. Y.D., K.D.'ye ablası olmadığını, annesi olduğunu söyledi.

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POLİS MEMURUNDAN TECAVÜZ

Y.D., K.D.'ye ölüm döşeğinde şu iddialarda bulunuyordu:

"1971 yılının sonlarında evlenmek için Almanya’ya gidecektim. İstanbul’da pasaport işlemlerimi yaparken, tanıştığım bir polis memuru bana tecavüz etti. Almanya’ya gittim. Evlilik hazırlığı yaparken sana hamile olduğum ortaya çıktı. Evleneceğim kişi bu çocuğu istemiyorum dedi. Artık çocuğu aldırma zamanı geçmişti. Seni doğurdum. Sonra İstanbul’a annem ve babama gönderdim. Annem ve babam seni nüfuslarına kaydetti.”

KENDİSİNİ ABLASI OLARAK TANITMIŞ

K.D.'yi İstanbul’a gönderdikten sonra Almanya’da evlendiğini anlatan Y.D., "İstanbul’a hep seni görmek için geliyordum. Olayı gizli tuttuk. Ve sana kendimi abla olarak tanıttık. Senin babanın ismi de B.G.,” dedi. Y.D.'nin iddialarına göre K.D.'nin anne olarak bildiği kişi anneannesi babası bildiği kişi ise dedesiydi.

BABASINI BULDU

K.D, babası olduğu iddia edilen B.G.’nin bir bakkal dükkanı işlettiğini tespit etti. B.G.’ye giden K.D., annesinin anlattıklarını anlattı. B.G., olayı yalanladı. Bir süre sonra B.G. ve ardından annesi olduğunu iddia eden Y.D., hayatını kaybetti.

DNA TESTİ UYUŞTU

K.D, 3 yıl sonra Y.D.'nin bu iddiaları üzerine dava açmak için harekete geçti. K.D., ablası olarak bildiği Y.D.’nin gerçek annesi olup olmadığının tespit edilmesi için annelik davası açarak DNA testi istedi. Mahkeme kararı ile yapılan fethi kabirde Y.D.'nin DNA’sı alındı. K.D.'den alınan kan örneği ile yapılan karşılaştırmada DNA uyuştu. İtiraflarda bulunan Y.D.'nin doğru söylediği ortaya çıktı.

BABA DA UYUŞTU

Mahkeme kararı ile ölen Y.D.'nin, K.D.’nin annesi olduğu kesinleşti. K.D., bu kez B.G. hakkında babalık davası açtı. 3 çocuk sahibi olan B.G.’nin çocukları, bu dava karşısında karşı itirazlarda bulundu. B.G. için de fethi kabir istenerek DNA örneği talep edildi. Görülen duruşmaların ardından, B.G.’nin erkek oğlundan DNA alınması kararı çıktı. B.G.’nin oğlundan alınan kan örneği ile K.D.’nin alınan kan örneğinin DNA karşılaştırılması yapıldı. Yapılan karşılaştırma da DNA birbirleriyle uyumlu çıktı. Çıkan DNA sonucuna göre, K.D.'nin babası B.G.’ydi.

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