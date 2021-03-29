Hikayesini öğrendikten sonra bu şarkıları eskisi gibi dinleyemeyeceksiniz

Müzik duyguları ifade etmenin evrensel bir yoludur. Birçok duygu müzikle anlatılır hatta bütünleşir. Müzik tarih boyunca hastalıkların tedavi edilmesinde kullanıldı. Müzisyenlerde aslında tam olarak bunu yaptı. Müzikle bütünleşerek, hislerini notalarına ve sözlerine yansıttı. Ortaya ise nesiller boyunca dillere dolanan harika şarkılar çıktı. Dünya müziğine damga vuran şarkılardan bazıları, beklenmedik derecede derin konular hakkında yazıldı. Siz onları dinlerken müziği ya da sözleri sizi bambaşka bir diyara götürse de şarkıların ardındaki hikayeler her zaman sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. MICHAEL JACKSON- BILLIE JEAN Billie Jean, Michael Jackson’un en sevilen şarkılarından biri olarak biliniyor. Yıllar boyunca müzik listelerini alt üst eden şarkı milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Ancak şarkının dinlenmesinin yanında oldukça etkileyici bir yazılış hikayesi vardır. Efsaneye göre Jackson, çocuğunun babası olduğunu iddia eden bir kadından mektuplar alıyordu. Mektup yazarı, sürekli olarak Jackson’a olan sevgisini dile getirirken, onu onunla bir hayata başlamaya da ikna etmeye çalışıyordu. Jackson mektuplardan o kadar rahatsız olmuştu ki, onlar hakkında sık sık kabus görüyordu.

Bir gün Jackson; aynı kadından bir mektup, fotoğraf ve silah içeren bir kutu aldı. Kadın, Jackson’dan kendisini öldürmesini istedi. Mektuba göre o da kendisini ve bebeğini öldürecekti ve böylelikle başka bir hayatta birlikte olabileceklerdi. Bu korkunç olay, Jackson’a yaşadıklarını aşmak ve dolaylı olarak kadına hitap eden bir şarkı yazmak için ilham verdi. LED ZEPPELIN- ALL MY LOVE Efsanevi grup Led Zeppelin’in “All My Love” şarkısı birçok kişi tarafından bir aşk hikayesi olarak algılanıyor. Ancak aslında şarkı gerisinde yıkıcı bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Şarkı grubun efsanevi solisti Robert Plant’in henüz 5 yaşındayken mide virüsü nedeniyle ölen oğlu Karac Pendragon için yazıldığı söyleniyor. Şarkıda; doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğuma vurgu yapılıyor. Plant, daha sonra bir röportajda şarkıyla ilgili olarak “Bence Karac aile olarak bize neşe veriyordu ve bununla gurur duyuyordu. Çılgın bir şekilde hala ara sıra bunu yaptığını düşünüyorum.” THE TEMPTATIONS- I WISH IT WOULD RAIN The Temptations’ın “I Wish It Rain Rain” şarkısının trajik hikayesi söz yazarı Rodger Penzabene aittir. Şarkının kaydından önce, Penzabene, karısını bir başkasıyla yakaladı. Rodger Penzabene eşinin onu aldatmasına o kadar üzüldü ki, duygularını bir şarkıda ortaya çıkardı. Şarkı 1967’de kaydedildi ve yayınlandı. Penzabene şarkısının başarısına tanık olaman vefat etti. Penzabene, eşinin onu aldatmasını hazmedemedi ve intihar ederek hayatına son verdi.

THE BEATLES- LET IT BE Paul McCartney’in klasik Beatles şarkısı, “Let It Be” için ünlü sanatçı annesiyle ilgili gördüğü bir rüyadan ilham aldı. McCartney, o sırada alkol ve uyuşturucuyla mücadele ediyordu. Bu kişisel mücadele o kadar derinleşti ki uzun bir geceden sonra evine geldi ve uyuyakaldı. Uyandığında henüz 14 yaşındayken ölen annesini gördüğünü fark etti. Rüyasının etkisinde kalan McCartney bu konuda, “Annemi gördüm. Yüzü, özellikle gözleri tamamen berraktı. Bana çok nazikçe ve güven verici bir şekilde; ‘Bırak artık’ dedi. Çok güzeldi. Harika bir duyguyla uyandım. Gerçekten hayatımın bu zor noktasında beni ziyaret etmiş gibiydi ve bana şu mesajiı vermişti; “Savaşma, yalnızca dene her şey yoluna girecek” dedi. Bunun üzerine ise o milyonlara hitap edilen şarkı yazıldı. AEROSMITH- DUDE LOOKS LIKE A LADY Söz yazarı Desmond Child tarafından yeni bir şarkı yazmalarına yardım için davet edildiğinde Aerosmith, şarkının müziği üzerine çalışıyordu. Grup, şarkıcı Steven Tyler dışında yabancı yazarlara pek sıcak bakmıyordu. Tyler, Child’a yazdığı “Cruisin For The Ladies” adlı bir şarkı gösterdi ve Child ona şarkının ismini çok beğenmediğini söyledi.

Tyler, orijinal başlığın “Dude Looks Like A Lady” olduğunu ve bunun bir barda otururken yaşadığı bir deneyimden geldiğini anlattı. Şarkıcı, uzun sarı saçlı bir kadın olduğunu düşündüğü bir kişiye baktığını ancak aslındao kişinin Motley Crue’dan Vince Neil olduğunu fark ettiğini söyledi. Grup Neil ile alay etmek için “bu adam bir hanımefendiye benziyor” diye slogan atmaya başladı, böylece bir şarkı duydu. Tyler, Neil’in daha sonra şarkıyı öğrendiğini ve içindeki mizahı takdir ettiğini söyledi. BONNIE RAITT- I CAN’T MAKE YOU LOVE ME Bonnie Raitt’in acıklı hikayesi, “I Can’t Make You Love Me” şarkısının yazarları Mike Reid ve Allen Shamblin tarafından yazıldı. Shamblin bir röportajında şarkı hakkında konuşurken; ilhamın zor bir boşanma sürecinden yeni geçmiş evsiz bir adamın hikayesinden geldiğini söyledi ve ekledi; “Bir köprünün altında, Nashville şehir merkezine yakın bir yerde yaşayan bir adam vardı. Karısının onu köprünün altından almaya geldiğini ve boşanmak için adliyeye götürdüğünü söyledi. “Sarıldık, ağladık, sonra boşandı” “dedi. Ardından ise bana ilham veren o cümleyi kurdu; “Biliyorsun, bir kadının seni sevmesini sağlayamazsın.”