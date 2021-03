Hikayesini öğrendikten sonra bu şarkıları eskisi gibi dinleyemeyeceksiniz

Müzik duyguları ifade etmenin evrensel bir yoludur. Birçok duygu müzikle anlatılır hatta bütünleşir. Müzik tarih boyunca hastalıkların tedavi edilmesinde kullanıldı. Müzisyenlerde aslında tam olarak bunu yaptı. Müzikle bütünleşerek, hislerini notalarına ve sözlerine yansıttı. Ortaya ise nesiller boyunca dillere dolanan harika şarkılar çıktı. Dünya müziğine damga vuran şarkılardan bazıları, beklenmedik derecede derin konular hakkında yazıldı. Siz onları dinlerken müziği ya da sözleri sizi bambaşka bir diyara götürse de şarkıların ardındaki hikayeler her zaman sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir.

Bir gün Jackson; aynı kadından bir mektup, fotoğraf ve silah içeren bir kutu aldı. Kadın, Jackson’dan kendisini öldürmesini istedi. Mektuba göre o da kendisini ve bebeğini öldürecekti ve böylelikle başka bir hayatta birlikte olabileceklerdi. Bu korkunç olay, Jackson’a yaşadıklarını aşmak ve dolaylı olarak kadına hitap eden bir şarkı yazmak için ilham verdi.

LED ZEPPELIN- ALL MY LOVE

Efsanevi grup Led Zeppelin’in “All My Love” şarkısı birçok kişi tarafından bir aşk hikayesi olarak algılanıyor. Ancak aslında şarkı gerisinde yıkıcı bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Şarkı grubun efsanevi solisti Robert Plant’in henüz 5 yaşındayken mide virüsü nedeniyle ölen oğlu Karac Pendragon için yazıldığı söyleniyor. Şarkıda; doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğuma vurgu yapılıyor.

Plant, daha sonra bir röportajda şarkıyla ilgili olarak “Bence Karac aile olarak bize neşe veriyordu ve bununla gurur duyuyordu. Çılgın bir şekilde hala ara sıra bunu yaptığını düşünüyorum.”

THE TEMPTATIONS- I WISH IT WOULD RAIN

The Temptations’ın “I Wish It Rain Rain” şarkısının trajik hikayesi söz yazarı Rodger Penzabene aittir. Şarkının kaydından önce, Penzabene, karısını bir başkasıyla yakaladı. Rodger Penzabene eşinin onu aldatmasına o kadar üzüldü ki, duygularını bir şarkıda ortaya çıkardı. Şarkı 1967’de kaydedildi ve yayınlandı. Penzabene şarkısının başarısına tanık olaman vefat etti. Penzabene, eşinin onu aldatmasını hazmedemedi ve intihar ederek hayatına son verdi.