Nirvana’nın Polly şarkısının tüyleri diken diken gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Cobain , Ağustos 1987'de Washington , Tacoma'da 14 yaşındaki bir kızın kaçırılması ve tecavüz edilmesiyle ilgili bir olay hakkında "Polly" şarkısını yazdı. 1987 yılının Temmuz ayında Tacoma’da on dört yaşında bir kız çocuğu, Gerald Friend isimli bir kişi tarafından kaçırılır. Adam, küçük kızı evinin tavanına ters şekilde astıktan sonra ona, günler sürecek bir tecavüz ve işkence girişiminde bulunur. İşkence aracı olarak tıraş makinesi, deri kırbaç ve sıcak mum gibi yöntemler kullanır.

Zorlu dönemlere gebe olan kaçırılma hikayesinde arabada beraber giden Friend ve kız bir gün benzinleri biter. Bunu fırsat bilen kız, bir yolunu bulup kaçar ve kurtulur. Adam ömür boyu hapse mahkum edilmek üzere tutuklanır. Kurt Cobain olaydan o kadar etkilenir ki, bunu bir şarkı haline getirmeye karar verir. Zaten bir çok şarkısında tecavüz konusunu işleyen Cobain, küçük kızın hikayesini de o parçaların arasına katar. Kızın ve şarkının adı, Polly'dir...

Şarkı Sözleri ve Çevirisi

Polly wants a cracker

(Polly bir kraker istiyor)

Think I should get off her first

(Sanırım önce ondan kurtulmalıyım)

I think she wants some water

(Sanırım biraz su istiyor)

To put out the blow torch

(Fenerini söndürmek için)