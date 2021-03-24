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Nirvana’nın Polly şarkısının tüyleri diken diken gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1991 yılının Eylül ayında Nirvana grubunun ikinci albümleri Nevermind’ın altıncı şarkısı olarak piyasaya sürülen Polly şarkısının gerçek hikayesi herkesi duygulandırıyor. Grubun vokalisti ve gitaristi Kurt Cobain tarafından yazılan şarkının öyküsü gerçek bir olaya dayanıyor.

Nirvana’nın Polly şarkısının tüyleri diken diken gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Cobain , Ağustos 1987'de Washington , Tacoma'da 14 yaşındaki bir kızın kaçırılması ve tecavüz edilmesiyle ilgili bir olay hakkında "Polly" şarkısını yazdı. 1987 yılının Temmuz ayında Tacoma’da on dört yaşında bir kız çocuğu, Gerald Friend isimli bir kişi tarafından kaçırılır. Adam, küçük kızı evinin tavanına ters şekilde astıktan sonra ona, günler sürecek bir tecavüz ve işkence girişiminde bulunur. İşkence aracı olarak tıraş makinesi, deri kırbaç ve sıcak mum gibi yöntemler kullanır.

Zorlu dönemlere gebe olan kaçırılma hikayesinde arabada beraber giden Friend ve kız bir gün benzinleri biter. Bunu fırsat bilen kız, bir yolunu bulup kaçar ve kurtulur. Adam ömür boyu hapse mahkum edilmek üzere tutuklanır. Kurt Cobain olaydan o kadar etkilenir ki, bunu bir şarkı haline getirmeye karar verir. Zaten bir çok şarkısında tecavüz konusunu işleyen Cobain, küçük kızın hikayesini de o parçaların arasına katar. Kızın ve şarkının adı, Polly'dir...

Şarkı Sözleri ve Çevirisi

Polly wants a cracker
(Polly bir kraker istiyor)
Think I should get off her first
(Sanırım önce ondan kurtulmalıyım)
I think she wants some water
(Sanırım biraz su istiyor)
To put out the blow torch
(Fenerini söndürmek için)

It isn't me
(O ben değilim)
Have a seed
(Tohumum var)
Let me clip
(Bırak kısaltayım)
Your dirty wings
(Kirli kanatlarını)
Let me take ride
(Bırak biraz gezeyim)
Don't hurt yourself
(Sakın kendini incitme)
I want some help
(Biraz yardım istiyorum)
To help myself
(Kendime yardım etmek için)
I've got some rope
(Biraz halatım var)
You have been told
(Sana söylendi)
I promise you
(Sana yemin ediyorum)
I have been true
(Hep dürüst oldum)
Let me take a ride
(Bırak biraz gezeyim)
Don't hurt yourself
(Kendini incitme)
I want some help
(Biraz yardım istiyorum)
To help myself
(Kendime yardım etmek için)

Polly wants a cracker
(Polly bir kraker istiyor)
Maybe she would like more food
(Belki daha çok yiyecek ister)
She asks me to untie her
(Benden onu çözmemi istiyor)
A chase would be nice for a few
(Biraz kovalamaca iyi olurdu)

Polly says her back hurts
(Polly sırtının acıdığını söylüyor)
And she's just as bored as me
(Ve benim kadar yorgun olduğunu)
She caught me off my guard
(Beni savunmasız yakaladı)
It amazes me, the will of instinct
(İçgüdülerimin istediği beni şaşırtıyor)

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