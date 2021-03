Nirvana’nın Polly şarkısının tüyleri diken diken gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Polly wants a cracker (Polly bir kraker istiyor) Think I should get off her first (Sanırım önce ondan kurtulmalıyım) I think she wants some water (Sanırım biraz su istiyor) To put out the blow torch (Fenerini söndürmek için)

It isn't me

(O ben değilim)

Have a seed

(Tohumum var)

Let me clip

(Bırak kısaltayım)

Your dirty wings

(Kirli kanatlarını)

I've got some rope

(Biraz halatım var)

You have been told

(Sana söylendi)

I promise you

(Sana yemin ediyorum)

I have been true

(Hep dürüst oldum)

Polly wants a cracker

(Polly bir kraker istiyor)

Maybe she would like more food

(Belki daha çok yiyecek ister)

She asks me to untie her

(Benden onu çözmemi istiyor)

A chase would be nice for a few

(Biraz kovalamaca iyi olurdu)

Polly says her back hurts

(Polly sırtının acıdığını söylüyor)

And she's just as bored as me

(Ve benim kadar yorgun olduğunu)

She caught me off my guard

(Beni savunmasız yakaladı)

It amazes me, the will of instinct

(İçgüdülerimin istediği beni şaşırtıyor)