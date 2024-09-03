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    4. Hindistan'a giden Türk turist ünlü gibi karşılandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler: Şans getirdiğine inanıyorlarmış

    Hindistan'a giden Türk turist ünlü gibi karşılandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler: Şans getirdiğine inanıyorlarmış

    03.09.2024 08:41
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 08:41
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    Sosyal medyada 'kardelen_ozdemir' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Hindistan tatilinden ilginç bir deneyimini paylaştı. Yerel halkın beyaz tenli turistlerle fotoğraf çektirmenin kendilerine iyi şans getirdiğine inandığını söyleyen Özdemir, onlarca kişiyle fotoğraf çektirdiği anları yayınladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyada 'kardelen_ozdemir' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Hindistan'a gittiğinde ilginç bir durumla karşılaştı. Yerel halkın kendisiyle fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdiği anları sosyal medyadan paylaşan Özdemir kısa sürede viral oldu.

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    Genç kadın yerel halkın beyaz tenli turistlerle fotoğraf çektirmesinin kendilerine iyi şans getirdiklerine inandığını söyleyen Özdemir gönderisine, "Beyaz tenliysen ve kendini ünlü gibi hissetmek istiyorsan Hindistan'a gelmelisin" notunu ekledi.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz rahatsız edici bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablam sen yine de dikkat et" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl güvenebiliyorsunuz?" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hindistan
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