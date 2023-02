Hindistan’da çıkan yangın panik yarattı! Birkaç saat içinde 150’den fazla ev yandı... Alevler her yeri sardı

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Guwahati şehrine bağlı Hatigaon bölgesinde yangın çıktı. Bölge halkı alevlerin hızla yayılması üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek isterken cepheyi besleyen kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması konusunda zorluk yaşadı.

India ???????? | Massive fire broke out at Ajanta Path in the Hatigaon, Guwahti.



????#Hatigaon | #Assam | #India



Over 30 houses were gutted in a major fire. Over 150 families were rendered homeless in a major fire that broke.



TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/stN3o0YKmB