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  4. Hindistan’da çıkan yangın panik yarattı! Birkaç saat içinde 150’den fazla ev yandı... Alevler her yeri sardı

Hindistan’da çıkan yangın panik yarattı! Birkaç saat içinde 150’den fazla ev yandı... Alevler her yeri sardı

25.02.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan, Hatigaon'daki Ajanta Yolu'nda büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kontrol edilememesi üzerine bölgede bulunan 150’den fazla ev birkaç saat içinde kül oldu. Bölge halkı tahliye edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan’da çıkan yangın panik yarattı! Birkaç saat içinde 150’den fazla ev yandı... Alevler her yeri sardı

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Guwahati şehrine bağlı Hatigaon bölgesinde yangın çıktı. Bölge halkı alevlerin hızla yayılması üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek isterken cepheyi besleyen kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması konusunda zorluk yaşadı.


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yangın Hindistan

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