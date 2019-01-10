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Emekli mühendis fakir çocukları uçakla buluşturuyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.01.2019 14:04 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir uçak mühendisi, hayatında hiç uçağa binmemiş ve bilet alacak durumu olmayanlar için bir adım attı. Mühendis, Airbus 300 model uçağı yolun kenarına park ederek ziyarete açtı.

Sputnik'in haberine göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de emekli uçak mühendisinin başlattığı uygulamayla özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları yalnızca 1 dolar karşılığında hayallerindeki uçak deneyimini yaşayabiliyor.

Haryana köyünde doğan ve oranın ilk mühendisi olan Bahadur Chand, etrafındaki insanların ona sürekli uçakların nasıl olduğunu ve yolculukların nasıl geçtiğiyle ilgili sorular sorduğunu fark etmesi üzerine böyle bir uyguma başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Bir gün köyünden bir kişiyi, aşırı merakı üzerine çalıştığı bir uçağa götürdüğünü belirten Chand "Ancak uçağa girince heyecandan o kadar bağırdı ki herkes panik oldu, ben de çok mahcup oldum ve bu gibi durumların seyahat sırasında tehlike yaratabileceğini düşündüm" diyerek uygulamanın önemini vurguladı.

Bu yolla hem çocukların hayallerini gerçekleştiren hem de ziyaretçilere önemli bilgiler veren Chand, "Bu uygulamayı 2002 yılında ekonomik durumu iyi olmadığı için uçak bileti alamayan kişiler için başlattım" dedi.

Uçağa ziyaret edenler biniş kartlarını aldıktan sonra yerlerine oturuyor, acil durumlarda ne yapmaları gerektiği, uçağı nasıl tahliye edecekleri gibi bilgiler verildikten sonra ziyaretçiler in kokpiti de görmeleri sağlanıyor.


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Hindistan emekli mühendis india Çocuk fakir

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