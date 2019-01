Emekli mühendis fakir çocukları uçakla buluşturuyor

Sputnik'in haberine göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de emekli uçak mühendisinin başlattığı uygulamayla özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları yalnızca 1 dolar karşılığında hayallerindeki uçak deneyimini yaşayabiliyor.

Haryana köyünde doğan ve oranın ilk mühendisi olan Bahadur Chand, etrafındaki insanların ona sürekli uçakların nasıl olduğunu ve yolculukların nasıl geçtiğiyle ilgili sorular sorduğunu fark etmesi üzerine böyle bir uyguma başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Bahadur Chand Gupta, let poor villagers and slum dwellers board a stationary #plane to experience ”flying” for #$1 pic.twitter.com/1wZNBmOUE4