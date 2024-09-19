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Hindistan'da yapışık gözlü doğan keçi tüm köyü heyecanlandırdı! Görmek için uzun kuyruklar oluştu... "Bunun uzaylı olduğuna yemin edebilirim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 10:47
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Yapışık gözlerle doğan bir keçi yavrusu, Hindistan'daki yerel halkı heyecanlandırdı. Köy halkı bir uzaylı bulduklarını düşünerek keçi yavrusunu görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Keçi yavrusuna ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

Hindistan'da yapışık gözlü doğan keçi tüm köyü heyecanlandırdı! Görmek için uzun kuyruklar oluştu... "Bunun uzaylı olduğuna yemin edebilirim"

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Shivpuri bölgesinde iki adet keçi dünyaya geldi. Keçilerden biri tamamen sağlıklı görünürken diğeri ise gözleri yapışık olarak doğdu.

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Keçinin sahibi Kheri Rajak, gözleri ortasından birleşik olarak doğan keçi yavrusunun görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca viral olmayı başardı.

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Uzaylı olduğunu düşündükleri keçiyi görmek için köylüler adeta çiftliğe akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun uzaylı olduğuna yemin edebilirim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle görmek için kuyruk beklerdim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan keçi
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