Hindistan durmuyor: Ay sonrası yeni hedef Güneş!

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 insansız uzay aracı, bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna iniş yapmayı geçtiğimiz günlerde başarmıştı. Hindistan, böylece ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a "yumuşak iniş" gerçekleştirebilen dördüncü, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna inen ilk ülke unvanlarına sahip olmuştu.

Hindistan'ın uzay ajansı ISRO, Chandrayaan-3 görevi kapsamında bir uzay aracını Ay'a başarıyla indirdikten birkaç gün sonra, bu hafta Güneş'i incelemeyi amaçlayan Aditya-L1 isimli yeni bir uyduyu fırlatmaya hazırlanıyor.

FIRLATMA İÇİN PLANLANAN GÜN 2 EYLÜL

ISRO, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te "Güneş'i incelemek için ilk uzay tabanlı Hint gözlemevi olan Aditya-L1'in 2 Eylül'de fırlatılması planlanıyor" paylaşımı yaptı.

Independent'ın haberine göre kalkışın Hindistan'ın ana uzay üssü olan Andhra Pradesh eyaletine bağlı Sriharikota'da yer alan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, ISRO'nun PSLV XL roketiyle yapılması planlanıyor.

Hintçe'de "Güneş" anlamına gelen Aditya ile ISRO, Dünya'ya en yakın yıldızın faaliyetlerini ilk kez uzaydan gözlemlemeyi ve güneş fırtınaları gibi uzay havası olayları üzerindeki etkisini gerçek zamanlı olarak gözlemlemeyi umuyor.

Hindistan uzay ajansı, Güneş'in sürekli ve net bir görüntüsünü elde etmek için uzay aracını Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon km uzaklıkta bulunan ve Lagrange Noktası 1 (L1) olarak bilinen bölgedeki halo yörüngesine oturtmayı hedefliyor.

