Ordudan açıklama: Canavarın ayak izini bulduk

6 milyon takipçisi olan silahlı kuvvetler hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafla birlikte "Makalu Üs Bölgesinde Yeti canavarına ait, gizemli ayak izleri" ifadesi yer aldı.

Himalayalar'da yaşadığına inanılan efsanevi canavarla ilgili hikayeler, Güney Asya toplumları arasında yaygın şekilde anlatılıyor.

Hint ordusunun resmi hesabından yapılan paylaşım ise efsaneyi yeniden canlandırmış durumda.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7