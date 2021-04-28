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Hindistan varyantının belirtileri nelerdir? Türkiye'de kaç kişide Hindistan varyantı görüldü?

28.04.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da Hint varyantı koronavirüse rastlandığını açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Hint varyantı nedir? Hint varyantı belirtileri nelerdir? sorularını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'de kaç Hint varyantı görüldü. İşte, ayrıntılar...

Hindistan varyantının belirtileri nelerdir? Türkiye'de kaç kişide Hindistan varyantı görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde yaptığı açıklamasında koronavirüs mutasyonuna ilişkin detaylara yer verdi. Bakan Koca, İstanbul'da Hint varyantı virüs tespit edildiğini duyurdu. Peki, Türkiye'de kaç Hint varyantı var? Hint varyantı belirtileri nelerdir? İşte, detaylar...

TÜRKİYE'DE KAÇ HİNT VARYANTI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Hint varyantına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girerek ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir."

HİNT VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birçok ülkede enfeksiyonların bir anda yükselmesinin altında yeni varyantların etkisi olduğu bildirildi. Bunların başında, İngiltere örneği var. Bazı bilim insanları, Hint varyantının dünyaya yayılmaya devam edecek bir tür "süper mutasyona" dönüşmüş olmasından endişeli. En son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Hindistan'daki durumla ilgili "derin endişe" taşıdığını söyledi. Hint varyantı, şimdiye kadar Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre, ABD, Avustralya ve Singapur'da görüldü. Bugün de Türkiye'de beş kişide saptandığı açıklandı. İngiltere'de şimdiye kadar görülen vakalar arasında bu varyantı taşıyanların sayısı yüze yakın. Ancak bilim insanları, eldeki veriler ışığında bu varyantın vaka artışına sebep olup olmadığı konusunda kesin bir yorum yapamıyor.

Virüsün üzerinde hücrelerin içine girmesini sağlayan ve dikeni andıran proteinler var. İşte Hint varyantında, bu proteinlerde meydana gelen iki mutasyon bulunuyor. Eğer virüse karşı vücutta üretilmiş bir antikor yoksa, kişi enfekte olduktan sonra virüs vücutta yayılıyor. Bilim insanları Covid-19 atlamış veya şimdiye kadar aşı yapmış kişilerin virüsün bu yeni formuna karşı, diğerlerine olduğu kadar dirençli olmayabileceği görüşünde. Bu da enfeksiyon sayılarını artırma ve aşıların yetersiz kalması gibi tehlikeleri içinde barındırıyor.

Hint varyantında bulunan mutasyonlar, E484Q ve E484K olarak isimlendiriliyor. Bu mutasyonlar daha önce Güney Afrika Brezilya varyantlarında da görülmüştü. İngiltere'deki bazı vakalarda, İngiliz varyantı olarak B.1.1.7'de Hint varyantında olan mutasyonlar da görüldü. Hint varyantında ayrıca, Kaliforniya varyantı B.1.429'da saptanan L452R gibi başka mutasyonların da olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan
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