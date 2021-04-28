Hindistan varyantının belirtileri nelerdir? Türkiye'de kaç kişide Hindistan varyantı görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde yaptığı açıklamasında koronavirüs mutasyonuna ilişkin detaylara yer verdi. Bakan Koca, İstanbul'da Hint varyantı virüs tespit edildiğini duyurdu. Peki, Türkiye'de kaç Hint varyantı var? Hint varyantı belirtileri nelerdir? İşte, detaylar...

TÜRKİYE'DE KAÇ HİNT VARYANTI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Hint varyantına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girerek ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir."

HİNT VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birçok ülkede enfeksiyonların bir anda yükselmesinin altında yeni varyantların etkisi olduğu bildirildi. Bunların başında, İngiltere örneği var. Bazı bilim insanları, Hint varyantının dünyaya yayılmaya devam edecek bir tür "süper mutasyona" dönüşmüş olmasından endişeli. En son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Hindistan'daki durumla ilgili "derin endişe" taşıdığını söyledi. Hint varyantı, şimdiye kadar Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre, ABD, Avustralya ve Singapur'da görüldü. Bugün de Türkiye'de beş kişide saptandığı açıklandı. İngiltere'de şimdiye kadar görülen vakalar arasında bu varyantı taşıyanların sayısı yüze yakın. Ancak bilim insanları, eldeki veriler ışığında bu varyantın vaka artışına sebep olup olmadığı konusunda kesin bir yorum yapamıyor.