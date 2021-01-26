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Korkunun altından kalkamayan Samara Weaving yönünü değiştirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Korkunun altından kalkamayan Samara Weaving yönünü değiştirdi

Son olarak korku filmi Ready or Not’ta rol alan Samara Weaving, Elizabeth Patterson Bonaparte biyografisinde başrolü üstlenecek. Filmin adı Liz olarak açıklandı.

Amerikan sosyetesinin önemli isimlerinden Elizabeth Patterson Bonaparte'nin hikayesi beyaz perdeye konuk oluyor. "Liz" adını alacak filmin başrol oyuncunun yıldız isim Samara Weaving olacağı resmi olarak açıklandı. Söylenenlere göre Adam Leon filmin yönetmenliğini üstlenecek.

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1785 ile 1879 yılları arasında yaşamını sürdüren Elizabeth Patterson Bonaparte, Baltimore tüccarının kızı ve Napolyon'un kardeşi Jerome Bonaparte'nin ilk karısı olarak tanınıyor. Ama bu kadarla da sınırlı değil. Thomas Jefferson'ın Amerikan başkanı olduğu dönemde yaşayan Elizabeth Bonaparte, o dönemin sosyetesinin parlayan simalarından biri olarak biliniyor. Güçlü bir konumda bulunan Elizabeth, Amerika'nın en önemli sermayelerinden biri haline gelir.

Samara-Weaving

Samara Weaving'i son olarak Ready or Not, Bill & Ted Face The Music, Hollywood, Guns Akimbo gibi önemli yapımlarda izlemiştik. Oyuncunun bir yıldıza dönüşmeye başlaması The Babysitter filmiyle olmuştu. Weaving'in rol aldığı Snake Eyes, yakında gösterime girecek. (Beyazperde)

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