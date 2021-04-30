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Hint mutantının etkileri neler? Türkiye'de ilk kez görüldü

30.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyururken; söz konusu varyantın "mutantın mutantı" olduğu belirtiliyor.

Hint mutantının etkileri neler? Türkiye'de ilk kez görüldü

Tam kapanma öncesi yapılan kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurmuştu.

Bakan Koca'nın "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor" açıklamasının ardından söz konusu varyantın etkisi merak edilmeye başlandı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki yazısında "Hint mutantı"nı kaleme aldı.

Türkiye'de bugüne kadar İngiliz, Güney Afrika veya Brezilya mutantlarının görüldüğünü belirten Sarıkaya, Hint mutasyonuyla ilgili çarpıcı bilgile payşlaştı.

HEM ÖLÜMCÜL HEM ÇOK HIZLI YAYILIOR

Söz konusu varyantla ilgili pek çok bilşm insanından görüş aldığını açıklayan Sarıkaya, söz konusu virüsün çok hızlı yayılan İngiliz ile öldürücü özelliği yüksek olan Güney Afrika mutantlarının birleşiminden oluştuğunu aktardı.

Hindistan varyantının belirtileri nelerdir? Türkiye'de kaç kişide Hindistan varyantı görüldü?Hindistan varyantının belirtileri nelerdir? Türkiye'de kaç kişide Hindistan varyantı görüldü?

AŞILAR ETKİLİ Mİ?

Sarıkaya, "Yani çok korkulan, mutantın mutantı denilen durum" ifadelerine yer verirken, virüse karşı Sinovac veya Biontech aşılarının etkili olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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