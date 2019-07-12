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Hip-hop efsanesi Wu-Tang Clan’ın hikayesi ekrana taşınıyor

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SİNEMA TV  | 12.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

New York çıkışlı efsane hip-hop grubu Wu-Tang Clan’ın hikayesi ekrana taşınıyor.

Hip-hop efsanesi Wu-Tang Clan’ın hikayesi ekrana taşınıyor

Günümüzde RZA, GZA, Method Man, Redman, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa ve Cappadonna gibi isimleri bünyesine katan Wu-Tang Clan grubunun hikayesi ekrana taşınıyor. Tüm zamanların en sansasyonel Rap gruplarından biri olan Wu-Tang Clan, on bölümlük bir dizi ile kuruluş öyküsü grubun kurucusu RZA’nın ‘The Wu-Tang Manual’ ve ‘Tao of Wu’ kitaplarından yola çıkarak hazırlandı. Dizi, seyirciyi 90’ların ilk yıllarının New York’una götürecek. On bölümlük Wu-Tang: An American Saga’da, Bobby Diggs’in (nam-ı diğer RZA) grubun üyelerini suç dünyasının içine çekilmek yerine bir müzik ve şan-şöhret destanı yazmak üzere bir araya getirişi anlatılıyor. Çizgi roman uyarlaması Watchmen (2009) ve suç filmi Superfly’ın (2018) yazarı olarak tanınan Alex Tse ile RZA’nın yaratıcı ve yürütücü yapımcı olarak imza attığı dizide, pek çok Wu-Tang Clan üyesi çeşitli pozisyonlarda görev alıyor.

Wu-Tang Clan, kurulduğundan bu yana kendini sıklıkla Uzakdoğu dövüş sanatları sinemasıyla özdeşleştirmiş bir grup. Adını 1983 yapımı Shaolin & Wu-Tang’den alan, pek çok albümüyle (‘Enter the Wu-Tang’, ‘A Better Tomorrow’, ‘Once Upon a Time in Shaolin’) aksiyon filmlerine göndermede bulunan grubun ‘hayatla dövüş’ü, 4 Eylül’den itibaren dijital platform Hulu’da ekrana gelmeye başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
dizi Hulu Wu-Tang Clan

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